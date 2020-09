Fußball-Landesliga Das Spiel im Stenogramm: SV 08 Laufenburg – SC Wyhl 5:0 (1:0). – Tore: 1:0 (24.) Flaig; 2:0 (49.) und 3:0 (52.) beide Halili; 4:0 (62./ET) Jauch; 5:0 (80.) Halili. – SR: Tobias Doering (Brigachtal). – Z.: 224. Bes.: Neininger (SCW/30.) hält FE von B. Halili. – Tore: 1:0 (24.) Flaig; 2:0 (49.) und 3:0 (52.) beide Halili; 4:0 (62./ET) Jauch; 5:0 (80.) Halili. – SR: Tobias Doering (Brigachtal). – Z.: 224. Bes.: Neininger (SCW/30.) hält FE von B. Halili.

Vielleicht lag es schon etwas am Fehlen von Sandro Knab, der aus beruflichen Gründen nicht dabei war, dass der SV 08 Laufenburg in der ersten Hälfte nicht so richtig in Schwung kam.

„Wie ein stotternder Motor“, beschrieb SV 08-Trainer Michael Wasmer den Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause. „Die Leichtigkeit und die Spielfreude haben gefehlt“, erkannte Wasmer und gab seinen Männern in der Pause wohl die richtige Ansage.

Nach dem Seitenwechsel lief dann auf einmal alles rund, und am Ende freuten sich die Platzherren über einen standesgemäßen 5:0-Erfolg gegen den weiterhin punktlosen SC Wyhl.

Der Reihe nach: Der SV 08 Laufenburg ging nach 24 Minuten in Führung. Der Wyhler Torwart Sebastian Neininger hatte zunächst einen Ball von Halili nur abklatschen können. Der aufgerückte Sebastian Flaig setzte nach und staubte erfolgreich ab.

Zweikampf: Andreas Schneider vom SV 08 Laufenburg (rechts) gegen den Wyhler Manuel Schätzle. | Bild: Welte, Gerd

Danach versäumten es die Gastgeber, ihren Vorsprung auszubauen. Zwei Chancen ließ Sandro D‘Accurso aus. Der „Unglücksrabe“ schlechthin war aber Bujar Halili. Zunächst scheiterte er mit einem Foulelfmeter an Neininger (30.), dann hatte er Neininger schon überlistet und Julian Singer rettete für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie (38.), und schließlich beförderte Halili den Ball nach einer schönen Vorlage von D‘Accurso aus drei Metern alleine vor dem Tor über dasselbe.

Wenn‘s ganz dumm gelaufen wäre, hätten die Gastgeber im Gegenzug sogar den Ausgleich kassiert, doch rettete Torwart Diego Cambero in höchster Not.

Wie verwandelt kamen die Laufenburger aus der Kabine. Vor allem Bujar Halili schoss sich den Frust von der Seele – mit drei Toren. Zunächst besorgte er das 2:0 auf Vorlage von Emanuel Esser, dann staubte er per Kopf zum 3:0 ab. Da hatten sich die Gäste ihrem Schicksal ergeben.

David Jauch beförderte den Ball nach gut einer Stunde ins eigene Tor. Den fünften Treffer zum Endstand erzielte wieder Halili.

Michael Wasmer, SV 08 Laufenburg: „In der zweiten Hälfte haben wir wieder mit mehr Emotionen agiert. Außerdem haben wir uns weniger Fehlpässe geleistet.“ | Bild: Jürgen Rudigier

„In der zweiten Hälfte haben wir wieder mit mehr Emotionen agiert. Außerdem haben wir uns weniger Fehlpässe geleistet“, freute sich Wasmer über den letztlich hochverdienten Sieg.

SV 08 Laufenburg: Cambero – Zölle, Mendy, Flaig (65. Hackenberger), Schneider – Armenio (54. Willmann), Gläsemann (54. Seidita), Esser, Mathis – B. Halili, D‘Accurso (65. Illmann).

Bujar Halili | Bild: Welte, Gerd