von Rolf Rombach

Durch die Absage der Ringersaison war es in den vergangenen Monaten ungewohnt still um die örtlichen Griffkünstler-Vereine. Schon früh sagten der TuS Adelhausen und der KSV Rheinfelden ihre Teilnahme an der Wettkampfrunde ab, die nach wenigen Kampftagen dann fast erwartungsgemäß abgebrochen wurde.

Regionalsport Hochrhein Sabbatjahr für TuS Adelhausen und KSV Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, nutzen die Verantwortlichen des TuS Adelhausen die Zeit für intensive Überlegungen und Gespräche. Das Ergebnis gab es nun: Florian Hassler, Eigengewächs der RG Hausen-Zell und zuletzt Trainer der Kombinierten aus dem Wiesental, kommt zurück auf den Dinkelberg.

Wie der TuS-Vorsitzende Timo Zimmermann mitteilt, bildet der 34-jährige Hassler ein neues Trainer-Dreigestirn, zusammen mit Jugendleiter Axel Asal und Pascal Ruh, der inzwischen seinen B-Trainerschein in der Tasche hat.

Florian Hassler, neuer Cheftrainer des TuS Adelhausen: „Die Entscheidung ist mir wahrlich nicht einfach und leicht gefallen, jedoch ist es für mich in sportlicher Hinsicht in meiner noch jungen Trainerkarriere ein neuer Lebensschritt.“ | Bild: Rolf Rombach

„Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Herausforderungen, die neuen anstehenden und wichtigen Aufgaben sowie die gemeinsamen zukunftigen Ziele, welche Schritt für Schritt erarbeitet werden müssen“, sagt Hassler. „Die Entscheidung ist mir wahrlich nicht einfach und leicht gefallen, jedoch ist es für mich in sportlicher Hinsicht in meiner noch jungen Trainerkarriere ein neuer Lebensschritt“.

Hassler folgt auf Bernd Reichenbach, der aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten möchte und in der 2019er-Saison mit Axel Asal und Pascal Ruh bereits seine Unterstützer in der Betreuerecke hatte.

Weitere Neuerungen kündigte Timo Zimmermann im Bereich des Marketings an, um für die neue Saison – sofern sie nun endlich stattfinden kann – noch professioneller an den Start gehen zu können.