Biathlon: – Mit einem Platz in der Top Ten ist Fabian Kaskel (SC Todtnau) aus Bad Säckingen in die Junioren-Weltmeisterschaften in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah gestartet. Im Einzelrennen der männlichen Jugend über 12,5 Kilometer kam er mit vier Schießfehlern auf Rang neun und wurde zweitbester Deutscher im Feld der 61 Konkurrenten. DSV-Teamkollege Albert Engelmann vom WSV Clausthal-Zellerfeld gewann Bronze.

Mit einer glatten Null startete Fabian Kaskel auf dem Biathlon-Kurs, auf dem bei den Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City die Langlauf- und Biathlonwettbewerbe sowie der Langlauf der nordischen Kombination ausgetragen wurde. In der Folge leistete sich der in Todtnau-Fahl stationierte Sportsoldat erst zwei und dann zwei Mal einen Schießfehler. Am Ende kam Kaskel mit einem Rückstand von 2:49,6 Minuten als Neunter ins Ziel. Gold gewann Arttu Heikkinen aus Finnland vor dem Slowaken Jakub Borgula und Albert Engelmann.

Der Sprint über 7,5 km in dem rund 1800 Meter hoch gelegenen Wintersportort steht für Fabian Kaskel am Freitag (19 Uhr MEZ) auf dem Programm.