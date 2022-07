Tennis: – Der TC Rot-Weiß Tiengen hat seine Chance, via Aufstiegsrunde aus der Badenliga in die Regionalliga zu rücken, dank eines 5:4 beim TC 1923 Grenzach gewahrt. Die Partie im Dreiländereck entpuppte sich als Hitzeschlacht, in der sich zwei starke Teams auf Augenhöhe begegnet waren. Der Erfolg wurde allerdings teuer bezahlt. Mannschaftskapitän Simon Glöckner verletzte sich im Doppel, musste aufgeben.

Tennis Das Beste kommt zum Schluss für den TC RW Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

„Es war ein Derby mit hoher Belastung für alle Spieler“, erklärte Peter König, Team-Manager beim TC RW Tiengen, der um den Einsatz von Simon Glöckner am Samstag gegen den FC Schönberg Freiburg bangt. Der Kapitän verletzte sich am Meniskus, musste das Doppel an der Seite von Leon Back abgeben.

Verletzt: Sein Einzel gegen Marcel Rodewald gewann Simon Glöckner, Kapitän des TC RW Tiengen, souverän und ohne Spielverlust. Im Doppel verletzte er sich allerdings am Knie, musste aufgeben und bangt nun um seinen Einsatz am Samstag gegen den TC Schönberg Freiburg. | Bild: Ralf Schäuble

In den Einzeln setzte sich keines der beiden Teams ab. In dieser Saison hatte der TC RW Tiengen bei seinen Siegen jeweils schon vor den Doppeln gewonnen. Auf den Positionen eins bis drei setzten sich die Gastgeber in engen Matches durch.

Dabei zog der bei den Gästen an zwei gesetzte Spanier Ignaci Villacampa-Roses in den entscheidenden Momenten gegen den starken Franzosen Maxime Mora beim 6:7, 4:6 den Kürzeren. Raphael Lustenberger und Oliver Mrose mussten die Stärke ihrer Gegenspieler ohne Satzgewinn akzeptieren.

Das Match in aller Kürze Einzel: Maxime Mora – Raphael Lustenberger 6:1, 6:4; Jacob Kahoun – Ignaci Villacampa-Roses 7:6, 6:4; Jan Sebasta – Oliver Mrose 6:4, 6:3; Marcel Rodewald – Simon Glöckner 0:6, 0:6; Moritz Schmidt – Leon Back 4:6, 3:6; Arian Habas – Dominik König 3:6, 6:0, 5:10 – Doppel: Kahoun/Sebasta – Lustenberger/ Villacampa-Roses 2:6, 1:6; Mora/Schmidt – Glöckner/Back 4:6, 1:0 (Aufgabe Glöckner Verletzung); Rodewald/Habas – Mrose/König 3:6, 6:7.

Besser lief es auf den Positionen vier bis sechs. Simon Glöckner gönnte Marcel Rodewald keinen Punktgewinn, beendete das einseitige Match nach 50 Minuten. Leon Back setzte sich ebenfalls in zwei starken Sätzen gegen Moritz Schmidt durch. Dominik König verlor nach dem gewonnenen ersten Satz gegen Arian Habas den Faden, gab den zweiten Durchgang ohne Punktgewinn ab. Im Match-Tiebreak behielt der Tiengener aber die Nerven, setzte sich klar mit 10:5 durch.

Im Pokerspiel bei den Doppel-Besetzungen hatten die Gäste die besseren Karten: „Obwohl Doppel nicht unbedingt zu unseren Stärken zählen“, so Peter König. Trotz der Verletzung von Glöckner reichte es zum Sieg. Lustenberger/Villacampa-Roses siegten ebenso in zwei Sätzen wie Mrose/König zum Siegpunkt.