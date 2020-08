Tore: 1:0 (11.) Zimmermann; 2:0 (29./FE) Maier; 3:0 (52.) Wassmer; 4:0 (57.) Kaiser; 5:0 (63.) Kästel; 6:0 (73.) Brender. – SR: Philipp Gaßner (Hattingen). – Z.: 100.

Nach der deftigen Niederlage beim SV Au-Wittnau war die Stimmung bei den Spielern des FSV Rheinfelden so trübe wie das Wetter. Mit einem 0:2 starteten die Spieler von Trainer Christian Jäger vor einer Woche gegen die SG Nordweil/Wagenstadt in die Saison. Nach dem 0:6 beim SV Au-Wittnau fehlt also noch immer der erste Punkt und das erste Tor.

Mit einem geschrumpften Kader gingen die Rheinfelder in die Partie, die aber vor der Pause noch offen war. Zwei Mal musste Sergej Befort, der für Urlauber Dany Quintero das FSV-Tor hütete, hinter sich greifen. Heftig wurde es aber nach dem Wechsel, als die Gäste innerhalb von zehn Minuten drei Gegentore kassierten.

FSV Rheinfelden: Befort – Köroglu, Venturiero, Smailji (85. Rueb), Salli – Guglielmelli (66. Gaffry), Cam, Metaj, Strazzeri (38. Cascio) – Stangl, Veider. (gew)