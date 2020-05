Tennis: – Nach den behördlichen Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus plant der Badische Tennisverband, den Spielbetrieb auf Verbands- und Bezirksebene nach den Pfingstferien ab 15. Juni aufzunehmen.

Regionalsport Hochrhein Drei Szenarien für Mannschaftsrunde im Tennis Das könnte Sie auch interessieren

In den Klassen der Erwachsenen werden durch den späteren Beginn die Sommerferien angeschnitten, so dass am Sonntag, 9. August, der letzte Spieltag der Saison sein soll. Bei der Jugend wird dagegen ein Saisonende am Sonntag, 26. Juli, angestrebt. Die Umsetzbarkeit dieses Szenarios soll spätestens am 1. Juni überprüft werden.

Da nicht abzusehen sei, ob Mannschaften zeitweise in Quarantäne müssten oder ausländische Spieler, die zum Beispiel in den höheren deutschen Ligen des Bezirks oder in Badenliga-Vereinen eingesetzt werden, einreisen dürfen, gestattet der Verband seinen Vereinen ein Rückzugsrecht: „Alle Mannschaften können bis 31. Mai ohne weitere Sanktionen abgemeldet werden.“

Außerdem soll es keine Auf- und Absteiger geben. Ausnahme: Bei Spielbetrieb auf Regionalliga-Ebene soll in der betreffenden Badenliga mit Aufstieg gespielt werden.

Es gibt also noch viele Fragezeichen. So sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, unter welchen behördlichen Auflagen ein Spielbetrieb überhaupt möglich ist. Sollte es verboten sein, Doppel zu spielen, finden nach den Plänen des Tennisverbands die Mannschaftsspiele dennoch statt und beschränken sich auf die Austragung der Einzel.