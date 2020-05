Endlich wieder Training

„Das ist eine tolle Sache, dass wir wieder auf den Platz dürfen. Uns hat es schon allen unter den Fußsohlen gebrannt. Ich werde so schnell wie möglich ein Trainingsprogramm aufstellen. Das werden natürlich Kleingruppen sein, mit maximal zehn Spielern auf einmal mit zwei Trainern. Da kann man schon einiges trainieren im Bereich Technik in Verbindung mit Athletikeinheiten. Wichtig ist aber auf alle Fälle, wieder mal den Ball am Fuß zu haben.“

Steffen Kautzmann, Trainer des Fußball-Verbandsligisten FC 03 Radolfzell | Bild: Jürgen Rössler

Fussball Bund und Länder erlauben wieder Training im Freien – auch für Mannschaftssportarten. Wie geht es also für die Fußballer in der Region weiter?

Sehnsüchtig gewartet, aber dennoch skeptisch

„Darauf haben wir sehnsüchtig gewartet. Wir Leichtathleten haben schließlich im April und Mai Hochsaison. Training ist bei uns in vielen Disziplinen auch gefahrlos möglich, zum Beispiel in den Wurf-Disziplinen, aber auch im Laufsport bei entsprechenden Maßnahmen. Ob in diesem Jahr allerdings noch Wettkämpfe möglich sein werden, weiß ich nicht. Da bin ich eher skeptisch.“

Adelbert Erne, Vorsitzender des Leichtathletik-Bezirk Hegau-Bodensee | Bild: privat

Gut vorbereitet für den Neustart

„Ich bin natürlich glücklich, dass wir wieder auf den Platz können. Wir planen deshalb auch seit Wochen für dieses Szenario und haben deshalb unter anderem auch ein Onlinebuchungssystem erstellt, damit nicht zu viele Personen auf der Tennisanlage sind. Wir werden auch alles tun, die Restriktionen einzuhalten, damit nicht neue Verbote kommen. Was die Punktspiele betrifft, bin ich sehr skeptisch und halte das auch nicht für sinnvoll. Ich weiß auch schon von anderen, großen Vereinen, die definitiv nicht an einer Punkterunde teilnehmen würden. Wir sind schon froh, wenn trainieren können und es dabei bleibt.“

Jürgen Müller, Tennis Trainer des TC BW Villingen | Bild: Dieter Reinhardt

Eingeschränkte Freude beim SV Laufenburg

„In einem Mannschaftssport wie Fußball ist ein Training auf Abstand schwer und – wenn überhaupt – nur sehr eingeschränkt zu realisieren. Ich werde mich jetzt erst einmal mit meinem Trainerteam unterhalten, was wir tun können. Die Spieler wollen hören, wie es weitergeht. Auch für die Trainingssteuerung brauchen wir ein Ziel, wie und wann der Spielbetrieb wieder losgeht. Ich kann nicht vier Wochen lang ohne eine Perspektive Zirkeltraining machen.“

Michael Wasmer, Trainer des Fußball-Landesligisten SV 08 Laufenburg | Bild: Jürgen Rudigier

Am Montag wird ins Training gestartet

„Am Montag beginnen wir mit dem Training. Alle sind heiß. Wir treffen jetzt die Vorbereitungen fürs Training, damit wir die Auflagen einhalten können. Die Terrasse wird abgesperrt. Es wird keine Sitzgelegenheit geben. Die Laufwege auf den Platz werden markiert. Umkleidekabinen und Gaststätte bleiben geschlossen.“

Christoph Back, Trainer des Tennis-Badenligisten TC Rot-Weiß Tiengen | Bild: Welte, Gerd

Weiter abwarten

„Da Fußball ein Kontaktsport ist, betreffen uns die Lockerungen kaum. Deshalb müssen wir auch noch abwarten. Ich halte es ohnehin für sinnvoll, die Fußball-Saison im Amateurbereich abzusagen. Dann hätte man auch einen zeitlichen Puffer bis Anfang Juli die neue Saison beginnt. Andere Landesverbände in Deutschland haben dies bereits getan.“