von Christel Siegmund

Wintersport: – Skicrosser Tobias Baur von der SZ Bernau hat vor Weihnachten noch ein straffes Programm zu erledigen. Gerade zurückgekehrt von seinen ersten Starts im Weltcupzirkus, geht es nach kurzer Pause weiter nach Val Thorens in die französischen Alpen. Hier wird der Nationalfahrer im Europacup starten. Baur hat zwar sein Ziel, bei seinen ersten Weltcupstarts in die Heats der besten 32 Starter zu fahren, nicht erreicht. Dennoch fällt sein erstes Fazit positiv aus.

Beim ersten Weltcupeinsatz in Frankreich war der Bernauer im Training zweimal unter den besten 20 Teilnehmern, bei 60 Athleten am Start. Mit der höchsten Startnummer unterliefen ihm in der entscheidenden Qualifikation bei nachlassender Pistenqualität jedoch zu viele Fehler, so dass er auf Rang 52 in die Wertung kam.

Im Montafon beim zweiten Start lief es besser für ihn, auch wenn er im Vorarlberg mit Rang 40 wieder nicht in die entscheidenden Heats kam: „Ich war nur zwei Zehntelsekunden von Rang 32 entfernt und nur 99 Hundertstelsekunden hinter der Bestzeit. Es war auf jeden Fall für die ersten Starts im Weltcup eine gute Erfahrung, die mich weiterbringt. Jetzt geht es zum Europacup, dann ist Weihnachten und im neuen Jahr werden die nächsten Weltcupplätze wieder neu ausgefahren“, blickt Tobias Baur optimistisch in die weitere Rennzukunft.