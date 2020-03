Tischtennis: – Nach den Fachverbänden Volleyball und Handball hat nun auch der Tischtennisverband Baden-Württemberg – zum 1. Januar gegründet von den Verbanden aus Südbaden und Württemberg-Hohenzollern gegründet – seinen Spielbetrieb ausgesetzt. Wie der Verband am späten Donnerstagabend auf seiner Seite im Internet sowie auf Facebook mitteilt, wird der Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.

Der Verband schreibt: „Aufgrund der aktuellen Ereignisse in den letzten Stunden hat sich das Präsidium nochmals intensiv mit der Thematik zum Corona-Virus auseinandergesetzt. Dabei wurde am späten Donnerstagabend beschlossen, dass der Spielbetrieb in Tischtennis Baden-Württemberg mit sofortiger Wirkung bis zum 17. April 2020 ausgesetzt wird.“

Betroffen sind neben den Spielen in der Region Württemberg-Hohenzollern auch sämtlicher Punktspielbetrieb bis einschließlich Badenliga in der Region Südbaden bis hinunter zu den Kreisklassen. Ebenso gestoppt wurde der Individualspielbetrieb, wie Entscheide zu den mini-Meisterschaften.

Das TTBW-Präsidium versichert, dass die Entwicklungen zum Corona-Virus werden tagesaktuell beobachtet und eingehend bewertet würden. Über das weitere Vorgehen informiert der Verband auf seiner Homepage http://www.ttbw.de