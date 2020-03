Die Spvgg. Wutöschingen, Tabellenzehnter in der Fußball-Kreisliga A, Ost, hat die Trainerfrage frühzeitig geklärt. Der Verein will mit dem Trainerduo Daniel Pietzke und Manuel Merk weiterarbeiten und verlängerte den Vertrag mit den beiden.

„Wir sind sehr zufrieden, die beiden leisten gute Arbeit“, sagt Arno Schatlowski, der mit Mark Kaiser sich um den Spielbetrieb der „Ersten“ kümmert. Ursprünglich wollte Pietzke wegen anderer Verpflichtungen nur bis zum Sommer in seinem Heimatverein als Trainer arbeiten. Er arbeitet in der Schweiz als Kinovermarkter und ist beim FC St. Gallen im Stützpunkt an der Sportschule Bürglen tätig.

Schatlowski ist froh, dass die beiden verlängert haben: „Daniel gefällt es. Wichtig für ihn ist, dass ihn Manuel unterstützt.“

Die Spvgg. Wutöschingen steht momentan auf Platz zehn. Mit dem jüngsten 6:2 gegen die Spvgg. Brennet-Öflingen hat sich das Team etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Es soll weiter nach oben gehen.

Ein Grund für den holprigen Start im Sommer war die personelle Notlage. Die Verletztenliste ist mittlerweile geschrumpft. Ein Wermutstropfen: Der im Sommer vom FC RW Weilheim zurückgekehrte Lucas Geng kann immer noch nicht spielen.