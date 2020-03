Juniorenfutsal: – Die B-Junioren der SG Rheintal wurden bei der Süddeutschen Meisterschaft in Freiburg Fünfter unter sechs Teams. Dennoch können die Jungs der beiden Trainer Roger Streule und Raphael Patrzek mit diesem Abschneiden zufrieden sein, hatten sie sich doch als erste Mannschaft überhaupt aus dem Bezirk Hochrhein für eine „Süddeutsche“ qualifiziert. Die Qualifikation war der SG Rheintal vor drei Wochen bei den Südbadischen Meisterschaften in Tiengen gelungen, wo sie sich den Titel geholt hatten.

Regionalsport Hochrhein Trainer Roger Streule: „Wir sind einfach nur froh und stolz, in Freiburg dabei zu sein"

Bei den „Süddeutschen“ kassierte die SG Rheintal in der Vorrunde zwei Niederlagen. Die Partie gegen den SV Fellbach aus der Verbandsliga Württemberg ging mit 1:4 verloren, das Spiel gegen den Oberligisten SV Sandhausen mit 0:3. Im Spiel um Platz fünf setzten sich die Rheintäler dann allerdings gegen den FC Freiburg-St. Georgen mit 2:1 durch.

Süddeutscher Meister wurde der FC Stätzling (Bayern) durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung im Finale gegen den SV Sandhausen. beide Finalisten fahren aber zur Deutschen Meisterschaft am 27. März in Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen.