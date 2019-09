Kunstrad: – Die deutschen Kunstradartisten sind auch international führend. Deswegen ist das 1. German Masters, das der RSV Wallbach am Samstag in der Murgtalhalle in Murg ausrichtet, auch ein Wettbewerb der Weltelite. Gespannt sind Fans und Verantwortliche des RSV Wallbach auf das Abschneiden der beiden Lokalmatadorinnen Alisa und Anne Lais, die im Einer der Frauen ihre Kür präsentieren.

Das hochklassige Teilnehmerfeld führt der dreifache Weltmeister im Einer, Lukas Kohl von Concordia Kirchehrenbach im Frankenland an. Der 23-jährige Student ist Weltranglistenerster und dreifacher deutscher Meister. Mit 209,36 Punkten hält er auch den Weltrekord. 32 Kunstradfahrerinnen starten im Einer der Frauen. Favoritin ist Milena Slupina vom TSV Bernlohe mit einer Bestleistung von 195 Punkten. Sie wurde 2017 Weltmeisterin, vergangenes Jahr Vize-Weltmeisterin. Sie ist Weltranglistenerste und wurde 2016 und 2018 deutsche Meisterin. Ihre härtesete Konkurrentin wird Viola Brand (RSV Unterweissach) sein. Sie holte zwei Mal WM-Silber (2016, 2017) und 2017 noch Gold bei der DM.

Mit der elftbesten Punktzahl wird Alisa Lais vom Ausrichterverein starten. Ihre eingereichte Punktzahl ist 180,2 bei einer Bestleistung von 165,38 Punkten. Auf Rang 27 der Starterinnen findet sich Alisas Schwester Anne Lais. 144,10 Punkte reicht sie ein bei einer Bestleistung von 143,33 Punkten.

Beim Auftakt der dreiteiligen Serie der German Masters qualifizieren sich in Murg die besten sieben Fahrer und die acht besten Fahrerinnen für die Deutschen Meisterschaften Ende Oktober in Moers. Für die besten Fahrerinnen und Fahrer geht es auch um Wertungspunkte für die Qualifikation zur WM, die der RSV Herten vom 6. bis 8. Dezember in Basel ausrichten wird.

Am Freitag ab 15 Uhr ist Training. Die Vorrunde beginnt am Samstag um 8.30 Uhr mit dem Zweier der Frauen. Ab 9.25 Uhr sind die Männer mit der Einer-Konkurrenz an der Reihe. Um 11.10 Uhr folgt der Zweier Offene Klasse. Ab 12.40 Uhr wird es für die Lais-Schwestern beim Einer der Frauen ernst. Die Finalrunde ist ab 19 Uhr. Moderiert wird die Veranstaltung vom achtmaligen Weltmeister David Schnabel, der in Waldshut-Tiengen wohnt.