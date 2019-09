von unserer Regionalsportredaktion

Leichtathletik: - Jennifer Buckel, die in Deutschland für die LG Hohenfels startet, wurde für BTV Aarau Athletics Schweizer Meisterin der Jugend U20 im Speerwerfen. Nicht nur der Titelgewinn war herausragend, sondern auch die Weite. Im sechsten und letzten Versuch der Meisterschaft in Winterthur warf sie den 600-Gramm-Speer auf 45,67 Meter, was neben persönlicher Bestleistung auch die Verbesserung des Schweizer Rekords in dieser Altersklasse bedeutet. Trainiert wird Jennifer Buckel von Daniel Klostermann und Simon Hoenen.