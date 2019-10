von Sportredaktion

Kreisliga A, Ost

SV Rheintal – FC Weizen 1:3 (0:2). (neu) Der FC Weizen erwischte einen tollen Start. Fabian Baumann (5.) brachte die Elf von FCW-Trainer Michael Gallmann früh in Führung und legte in der 29. Minute nach. Zwischenzeitlich hatte Jonas Schneider den Ausgleich auf dem Fuß. Die Gäste profitierten von teils eklatanten Fehlern der Rheintaler. Sie hätten gut und gerne ein 3:0 oder 4:0 mit in die Pause nehmen können. Stattdessen wurde es eng. „Das Spiel war am Kippen“, sagte Rheintals Trainer Michael Ebner. Der FC Weizen ließ in Überzahl – Dennis Leute hatte Rot gesehen – nach. Erst als Christoph Baschnagel mit Gelb-Rot vom Feld musste, kamen die Gäste wieder besser in Tritt.

Tore: 0:1 (5.) und 0:2 (29.) beide Baumann; 1:2 (57.) Wagner; 1:3 (67./ET) Stark. – SR: Fabrizio Spidalieri (Zell). – Z.: 140. – Bes.: Rot für Leute (SVR/50.) wg. Foulspiel; GR für Baschnagel (FCW/65.).

Regionalsport Hochrhein FC Weizen siegt beim SV Rheintal mit 3:1 – wir haben die Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

SC Lauchringen – SV Stühlingen 3:0 (1:0). (skh) Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Der SC Lauchringen konnte durch Kebba Manneh im ersten Durchgang in Führung gehen. Auch nach der Pause sahen die Zuschauer nur Tore mit Lauchringer Beteiligung. Sandro Schätzle und Magnus Kaiser entschieden mit ihren Tore die Partie.

Tore: 1:0 (38.) Manneh; 2:0 (68.) Schätzle; 3:0 (74.) Kaiser. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 100.

SG Mettingen/Krenkingen – SV BW Murg 1:0 (0:0). – Heimtrainer Georg Isele freute sich über den Sieg seiner Elf gegen die spielstarken Gäste aus Murg. Die Chancen waren da für den Tabellenführer, das Spiel früher zu entscheiden. Simon Gantert und Frederik Happle trafen Pfosten und Latte. Erst bei einem Handspiel blieb Schiedsrichter Iamello (Rheinfelden) nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Julian Bächle zum Sieg.

Tor: 1:0 (66./HE) J. Bächle. – SR: Antonio Iamello (Rheinfelden). – Z.: 200.

SV Albbruck – Spvgg. Wutöschingen 2:3 (2:1). – Zunächst sah es nach einem klaren Albbrucker Sieg aus. Der SV Albbruck führte früh mit 2:0. Der Zwei-Tore-Rückstand war der Weckruf für die Gäste. Die Wutöschinger Kicker nahmen das Heft in die Hand und drehten das Spiel durch Julian Schäfer und einem Doppelpack vom Punkt durch Patrick Budde.

Tore: 1:0 (17.) Vögele; 2:0 (24.) Wongsahan; 2:1 (34.) Schäfer; 2:2 (59./FE) und 2:3 (80.) beide Budde . – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 120.

FC 08 Bad Säckingen – SV Nöggenschwiel 4:0 (1:0). – Bereits nach drei Minuten kam der erste Freistoß auf Veselin Radic, und der vollendete mit dem Kopf zum 1:0. Bis zur Pause ergaben sich auf beiden Seiten gute Möglichkeiten für weitere Tore. Nach dem Seitenwechsel baute Veselin Radic mit einem Doppelpack die Führung für die Bad Säckinger aus. Den Schlusspunkt setzte Fabio Genna mit seinem ersten Saisontor für die Rot-Schwarzen.

Tore: 1:0 (3.), 2:0 (53.) und 3:0 (55.) alle Ves. Radic; 4:0 (90.) Genna. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 80. – Bes.: GR für Maciejewski (SVN/89.).

Spvgg. Brennet-Öflingen – SV 08 Laufenburg II 3:2 (2:1). – Die Heimelf machte von Beginn an Druck und war die bessere Mannschaft. Nach der 2:0-Führung hatte die Keser-Elf weitere gute Torchancen, um die Führung auszubauen. Die Stürmer nutzten ihre Chancen nicht und brachten somit die Gäste wieder ins Spiel. Diese nutzten ihre Möglichkeiten und konnten zwischenzeitlich ausgleichen. Erst Luca Bergmann brachte mit seinem Tor die Spvgg. wieder auf die Siegerstraße.

Tore: 1:0 (18.) D. Götz; 2:0 (32.) Leitner; 2:1 (40.) Feldmann; 2:2 (63.) Matthes; 3:2 (72.) Bergmann. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 100. – Bes.: Rot für Widmann (SV08/75.) wg. Foulspiel.

C.S.I. JR Laufenburg – FC Grießen 4:1 (1:0). – Trotz des klaren Ergebnisses war es für die Hausherren ein schwieriger erkämpfter Sieg. „Die Grießener stehen zu Unrecht auf dem letzten Tabellenplatz“, lobte C.S.I.-Trainer Salvatore Spano. Der FC Grießen kämpfte und ließ bis zum Seitenwechsel nur ein Tor zu. Immer wieder bissen sich die Laufenburger die Zähne an den Gästen aus. Erst nach dem 2:0 platzte der Knoten endgültig, und die Heimelf nahm das Spiel in die Hand.

Tore: 1:0 (34./FE) N. Maenza; 2:0 (61.) Selimi; 3:0 (66.) Tardo; 4:0 (73.) Iudici; 4:1 (82./FE) Gisinger. – Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 50.

FC Geißlingen – VfR Horheim-Schwerzen 4:0 (4:0). – Tore: 1:0 (1.) Sutter, 2:0 (24.) Flum, 3:0 (42.) Rutschmann, 4:0 (45.+1) Bercher. – SR: Maximilian Gaar (Konstanz). – Z.: 125.

Regionalsport Hochrhein VfR Horheim-Schwerzen will seinen Abwärtstrend beim Tabellenzweiten FC Geißlingen stoppen Das könnte Sie auch interessieren

Kreisliga A, West

SV Eichsel – FC Hausen 4:3 (2:2). – Drei Mal musste der SV Eichsel einem Rückstand hinterher laufen. Die Rheinfelder Kicker bewiesen große Moral, kehrten nach jedem Rückstand wieder zurück und schafften es kurz vor Ende der Partie, in Führung zu gehen. Der Kampfeswille wurde nach dem Schlusspfiff belohnt und somit bleibt der SV Eichsel auch im fünften Heimspiel der Saision ohne Niederlage.

Tore: 0:1 (1./ET) Hoffmann; 1:1 (8.) D. Baumgartner; 1:2 (22.) Wagner; 2:2 (24.) D. Baumgartner; 2:3 (55.) Hug; 3:3 (66.) Gött; 4:3 (87.) Albiez. – SR: Marcello Disca (Murg). – Z.: 70.

FC Huttingen – FC Wehr 2:3 (2:1). – Der FC Huttingen erwischte den besseren Start und ging mit 2:0 in Führung. Erst kurz vor der Pause erzielte Carlos Silva den wichtigen Anschlusstreffer. Die Halbzeitansprache weckte beim FC Wehr frische Kräfte. Nach der Pause drehten die Gäste das Spiel.

Tore: 1:0 (28.) Perrone; 2:0 (33.) Weber; 1:2 (45.+1/FE) Santos Silva; 2:2 (77.) Bäumle: 2:3 (81.) Vardi . – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 120.

SV Todtnau – FV Degerfelden 2:1 (1:1). – Zunächst brachte Andreas Gutmann den SV Todtnau verdient in Führung. Erst kurz vor dem Seitenwechsel konnte Spielertrainer Patrick Streule den Ausgleich erzielen. Nach der Pause entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten, um den Sieg klar zu machen. Erst kurz vor dem Schlusspfiff konnte die Heimelf die Chance nutzen.

Tore: 1:0 (17.) A. Gutmann; 1:1 (40.) Streule; 2:1 (90.) Dummin. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 80.

TuS Binzen – SV Schopfheim 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (82.) Asik. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 80.

FC Steinen-Höllstein – SV Weil II 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (65.) und 2:0 (90.+1) beide Maier. – SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 100.

SV Liel-Niedereggenen – FC Hauingen 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (21.) Zimmermann; 1:1 (38.) und 1:2 (86.) beide D. Wojtynek. – SR: Jean-Marc Meyer (Juzach/F). – Z.: 80.

TuS Kl. Wiesental – SF Schliengen 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (33.) Kasimir; 2:0 (43.) H. Kraft; 3:0 (85.) Kasimir – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 90.