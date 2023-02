Handball, 3. Liga Frauen: HSG Würm-Mitte – SV Allensbach (Samstag, 17.30 Uhr). – Nach dem erfolgreichen Start ins neue Jahr mit dem 35:27-Heimsieg gegen den TSV EBE Forst United und dem Auswärtspunkt beim Spitzenreiter Wolfschlugen, wollen die Allensbacherinnen beim direkten Tabellennachbarn nachlegen, um den Punkteabstand auf die unteren Ränge zu vergrößern und auf die Spitzengruppe zu verkleinern.

Ein einfaches Unterfangen wird das nicht. Zwar gewann das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz das Hinspiel in eigener Halle deutlich mit 41:18, die letzten beiden Partien gestaltete Würm-Mitte aber erfolgreich. Ins neue Jahr startete das Team von Trainerin Miriam Hirsch mit einem Sieg gegen den TV Nellingen. Großen Anteil daran hat die erfolgreiche Jugendarbeit der HSG. Die A-Jugend spielt regelmäßig in der Jugend-Bundesliga. Dieser Kaderschmiede entstammt auch Rückraumspielerin Carolin Hübner, die aktuell mit 90 Treffern Platz zwei in der Torschützinnenliste belegt. Auch Alexandra Müller und Simone Padberg haben bereits die 50-Tore-Marke geknackt. „Würm-Mitte verfügt über ein qualitativ hochwertiges Team, welches gespickt ist mit Talenten. Dass es ihnen noch an Konstanz fehlt, liegt schlicht und ergreifend am jungen Altersschnitt“, erklärt der Sportliche Leiter der Frauen 1 des SV Allensbach, Andreas Spiegel.

Trotz allem gehen die Spielerinnen vom Bodensee als Favoritinnen in der Partie. Denn dass die Gelb-Blauen trotz schwankender Leistungen in der Hinrunde zu den Spitzenteams der 3. Liga zählen, bewiesen sie in Wolfschlugen. Lange führten sie, weshalb die Verantwortlichen des SVA auch von einem „verlorenen Punkt, mit dem wir aber aufgrund der dramatischen Schlussphase durchaus zufrieden sind“ sprachen. Vor allem die Moral und der Kampf beeindruckten das Trainerteam. Dies werden auch die Tugenden sein, die die Allensbacherinnen am Samstag benötigen. Mit einem Auswärtssieg kann der SVA dann einigermaßen entspannt das Heimspiel am 11. Februar gegen den aktuellen Tabellenzweiten HCD Gröbenzell angehen. Fehlen werden weiterhin Theresa Litzel, Noemi Hoefs und Jane Boos. Anwurf in der Würm-Arena am Kurt-Huber Gymnasium ist um 17.30 Uhr. Der SV Allensbach setzt einen Fanbus ein. Wer mitfahren möchte, kann sich unter info@sva-bundesliga.de melden. (asp)