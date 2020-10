3. Liga Frauen: USC Konstanz – VfR Umkirch 3:0. – Der Samstagabend war ein voller Erfolg für die Volleyballerinnen des USC Konstanz, als die Mannschaft vor heimischem Publikum den ersten Sieg in der 3. Liga einfahren konnte. Mit einem glatten 3:0 (25:16, 25:23, 25:17) gegen den VfR Umkirch sicherte sich der USC wichtige Punkte. Das Team um Trainer Philipp Röhl und Co-Trainerin Marie Bertschinger startete mit einem Rückstand in den ersten Satz, der jedoch schnell aufgeholt wurde.

Nach wenigen Ballwechseln wurden die Konstanzerinnen zunehmend selbstbewusster und sicherer in allen Aktionen. Unter anderem führte eine starke Leistung der beiden Mittelblockerinnen Felicitas Piossek und Marie Bertschinger zu einem deutlichen Gewinn des ersten Satzes (25:16).

Im zweiten Durchgang brauchte der USC Zeit, um an die solide Leistung des ersten anzuknüpfen. So ging Umkirch zunächst in Führung. Erst gegen Ende des zweiten Satzes gelang es den Konstanzerinnen, den Rückstand aufzuholen und mit Kampfgeist die Führung zu übernehmen. Tena Lovric, Lena Schuh und Lina Hummel glänzten mit sicheren und präzisen Annahmen, wodurch vielseitige Zuspieloptionen ermöglicht wurden. Am Ende sorgten eine gute Teamleistung und ruhige Nerven für den Satzgewinn (25:23).

Im dritten Abschnitt gab sich der VfR Umkirch noch lange nicht geschlagen. Durch eine gute Feldverteidigung ging das Team von Julian Hamacher mit 11:4 in Führung. Mit viel Ehrgeiz und einer sich stetig verbessernden Lina Hummel, die ab Mitte des dritten Satzes spektakuläre Angriffe zeigte, begann die Aufholjagd des USC Konstanz. Das Team sicherte sich den Satzgewinn mit 25:17 und somit auch den ersten Sieg in der Saison 2020/21.

Franka Welsch, die als Zuspielerin und Diagonalangreiferin eine wichtige Rolle einnahm, freute sich: „Man hat gespürt, dass wir alle dieses Spiel gewinnen wollten. Wir haben zu jeder Phase des Spiels an einen Sieg geglaubt und zusammengehalten.“ Die Partie kann in den nächsten zwei Wochen noch auf twitch.tv/usckonstanz kostenlos abgerufen werden. (pr)

USC Konstanz: Bertschinger, Hummel, Kabalak, Lovric, Piossek, Schuh, Wanner, F. Welsch, Zametica, Kwapil.