Leichtathletik: Eine ganze Reihe von Bestleistungen und starken Zeiten und Höhen wurden gefeiert. Der Veranstalter sorgte mit der guten Organisation für beste Voraussetzungen für die Athleten.

Überraschung durch Ella Buchner

Für die Überraschung und das Highlight des Tages sorgte Ella Buchner vom LC Überlingen (U20), die im Stabhochsprung ihre Bestleistung um 20cm auf 4,20m hochschraubte und damit Bundeskadernorm sprang. Luzia Herzig vom TV Engen, die mit starken 4,10m ebenfalls einen tollen Wettkampf ablieferte und damit deutlich aufsteigende Form zeigte, war ebenfalls sehr zufrieden.

Zusammen mit der Favoritin auf den Deutschen Meistertitel, Stefanie Dauber vom SSV Ulm, die nicht starten konnte, werden diese drei am 7. August in Braunschweig bei der Deutschen Meisterschaft als Baden-Württembergisches Trio an den Start gehen.

Noch Luft nach oben bei Ben Bichsel

Ben Bichsel von der LG Radolfzell siegte mit 4,20m bei den U18, hat aber noch deutlich mehr Potenzial nach oben. Er ist im August bei den Deutschen Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften der Jugend dabei. Den höchsten Sprung des Tages zeigte Nachwuchstalent Fabian Brummer (LG Filstal) mit 4,80m.

Auch Läufer überzeugten

Auf der Laufbahn zeigte David Kattermann (LG Radolfzell, U20) seine Sprintqualitäten. Er siegte über 100m in 11,76 Sekunden und über 400m in sehr guten 51,40 Sekunden (Tagesbestzeit). Sein Vereinskamerad Robert Fülle lag mit 52,09 Sekunden knapp dahinter. Auch das 15-jährige Mehrkampftalent Elias Keller vom TuS Gottmadingen überzeugte über die Laufstrecken. Mit starken Zeiten über 100m (11,92s), 300m (37,76 Sekunden) und 11,24 Sekunden über 80m Hürden war er der Konkurrenz deutlich überlegen.

Die schnellste Sprinterin kam aus Überlingen. Lisa Kramer (U20) überzeugte mit 12,54 Sekunden über 100m. Die beiden 14-jährigen F-Kadermitglieder Emely-Marie Hoppe und Lilly Geßler (TV Engen) zeigten ihr Können über die Kurzstrecke. Hoppe siegte über 100m in 13,16 Sekunden und Geßler über die 80m-Hürdenstrecke in 12,72 Sekunden.

