In der 2. Liga siegte das Team um Skipper Konstantin Steidle vom Bodensee-Yacht Club Überlingen (BYCÜ), in der 1. Bundesliga kam die Überlinger Segel- und Motorbootclub-Crew mit Skipper Michael Zittlau auf den hervorragenden zweiten Platz. Das Erstligateam des Württembergischen Yacht Clubs landete auf Platz fünf, ebenso eine Klasse tiefer die Mannschaft um Skipper Felix Schrimper vom Konstanzer Yacht Club.

Strahlendes Siegerlächeln: Die Zweitligamannschaft des BYC Überlingen. | Bild: Lars Wehrmann

Unter strengen Coronauflagen traten je 18 Erst- und Zweitligateams am Wochenende in Kiel-Schilksee zum lang-ersehnten Auftakt der Segelbundesliga an.

Das Erstligateam des Segel- und Motorbootclub Überlingen mit (von links) Aaron Scherr, Sven Hessberger, Frederik Schaal und Skipper Michael Zittlau. | Bild: Lars Wehrmann

Nach drei Wettfahrttagen siegte in der 1. Bundesliga souverän mit elf Punkten Vorsprung Aufsteiger One Kiel vor dem SMCÜ-Team mit Skipper Michael Zittlau, Seven Hessberger, Aaron Scherr und Frederik Schaal. „Das war richtig cool, wir hätten nie mit so einer guten Platzierung gerechnet, da die ganzen norddeutschen Teams im Gegensatz zu uns schon seit März trainieren konnten“, erklärte Michael Zittlau. „Mir persönlich liegt Kiel sehr, da ich hier vier Jahre lang im Olympischen Kader gesegelt bin. Der Wind war gerade am Samstag sehr schwach, da haben wir gleich zwei erste Plätze gemacht, obwohl wir vier vom Gewicht her zu den schwereren Teams gehören“, freute sich Skipper Zittlau.

Noch in der Nacht brachen die Teams Richtung Süden auf, da vom 20. bis 23. August in Tutzing am Starnberger See erstmals in Deutschland Rennen für die Champions League ausgetragen werden. Alle vier Teams vom Bodensee haben sich qualifiziert.

Das zweite Erstligateam vom Bodensee, die Mannschaft vom WYC mit Skipper Simon Diesch, Felix Diesch, Lukas Ammon und Carol Schnetz, segelte auf den fünften Rang.

In der 2. Segelbundesliga dominierte das Team vom Bodensee-Yacht Club Überlingen mit Skipper Konstantin Steidle. Die Mannschaft vom Konstanzer Yacht Club landete nach drei Wettfahrtagen und 48 Rennen auf dem fünften Platz.

Die Crew des Konstanzer Yacht Clubs landete zum Auftakt in der 2. Bundesliga auf dem fünften Platz. | Bild: Lars Wehrmann

Die Wind-und Wetterbedingungen auf der Ostsee dürften auch dafür gesorgt haben, dass die vier Mannschaften vom Bodensee ganz vorne mitsegelten. An allen drei Wettfahrttagen herrschten an der Ostsee eher Bodenseeverhältnisse. Kiel-Schilksee präsentierte sich mit bestem Sommerwetter und Leichtwinden, was den Teams natürlich bestens lag. Der nächste Spieltag der 1. und 2. Segelbundesliga findet vom 28. bis 30. August auf dem Berliner Wannsee statt.