von unserer Sportredaktion

Handball, 3 Liga, Frauen: TPSG FrischAuf Göppingen II – SV Allensbach 25:35. – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach haben sich mit einem deutlichen Auswärtssieg gegen die Zweitligareserve von FrischAuf Göppingen zurückgemeldet. In der EWS-Arena gewannen die Gelb-Blauen mit 35:25 und haben nun 8:4 Punkte auf dem Konto.

Die Niederlage der Vorwoche aufarbeiten, schnell abhaken und sich voll auf die Partie gegen den Tabellenneunten konzentrieren: So lautete die Devise in der Trainingswoche bei den Allensbacherinnen. Das schien sehr gut gelungen zu sein! Die Gäste legten gut los und gingen schnell mit zwei Toren in Führung. Durch eine sichere stehende Defensive baute das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz diese bis auf fünf Tore aus und zwang FrischAuf Göppingen zur ersten Auszeit (8.). Doch das brachte den SVA nicht aus dem Konzept und auch nicht, dass er die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit aufgrund von vier Zeitstrafen fast komplett in Unterzahl agierte. Beim Spielstand von 11:18 ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern das selbe Bild. Den Allensbacherinnen gelang es, ihre Führung weiter auszubauen, auch weil sie ihr Angriffsspiel fehlerfreier gestalteten als noch in der ersten Hälfte. Zudem war die Partie weiterhin geprägt durch eine Vielzahl an Strafwürfen – insgesamt 13. Hier zeigte sich Göppingens Anja Schwenk treffsicher und konnte alle acht Versuche verwandeln. Beim SV Allensbach war Laura Epple viermal erfolgreich. In der 49. Spielminute, beim Stand von 30:17, waren die Gäste mit 13 Toren in Front. In den letzten zehn Minuten schlich sich noch die ein oder andere Unkonzentriertheit in der Deckung ein, das sollte jedoch nicht die starke Leistung schmälern.

„Wir haben heute die richtige Reaktion auf die Partie in der Vorwoche gezeigt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Nun können wir mit einem guten Gefühl ins Derby gegen den TuS Steißlingen gehen“, freut sich ein zufriedener Andreas Spiegel, Vorsitzender und Sportlicher Leiter der Frauen des SVA. Die Aufgabe wird aber nicht einfach: Denn die Steißlingerinnen holten am vergangenen Wochenende einen Punkt gegen den Spitzenreiter TSV Wolfsschlugen (25:25). Die Partie in der Mindlestalhalle findet am Samstag um 18 Uhr statt. Ein frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Boos, Müller (4), Hoefs (3), Goudarzi (4), Teixeira da Silva (5), Walz, Maier (5), Bok (2), Hildebrand (1), Epple (6/4), Rinkeviciute (1), Strlek (1), Allgaier (3)