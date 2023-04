Frauenhandball, Abstiegsrelegation 3. Liga: SV Allensbach –TB Wülfrath (Sonntag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Am Sonntag bestreiten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach ihr zweites Spiel in der Abstiegsrelegation. Zu Gast in der Riesenberghalle ist der TB Wülfrath.

In der ersten Partie bei der Bundesligareserve des Thüringer HC mussten sich die Allensbacherinnen nach einer starken ersten Halbzeit am Ende mit 27:34 geschlagen geben. Allerdings wirkten beim Gegner vier Erstligaspielerinnen mit, die den Unterschied machten. Nun wollen die Gelb-Blauen in den verbleibenden beiden Heimspielen die Wende schaffen und mit zwei Siegen den Grundstein für den Klassenverbleib legen.

Mit dem TB Wülfrath kommt ein unbekannter Gegner an den Bodensee, der in seinem ersten Spiel in heimischer Halle gegen den VfL Stade 24:24 Unentschieden spielte. „In der Videoanalyse haben wir Wülfrath als eingespielte Truppe erlebt, in der wie bei uns die Verantwortung auf mehrere Akteurinnen verteilt ist“, erklärt der Andreas Spiegel, der Vorstand und Sportliche Leiter des Handball-Sportmanagement Allensbach.

Die erfolgreichsten Torschützinnen dabei Jule Kürten, Hannah Haase und Paula Stausberg. In der Hauptrunde verpasste der Turnerbund vor den Toren Wuppertals Platz sieben und damit den direkten Klassenerhalt ebenfalls nur knapp.

Der SV Allensbach will an seine starken Leistungen in den letzten drei Hauptrundenspielen und der ersten Hälfte beim Thüringer HC anknüpfen. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüterin funktionierte sehr gut und ebnete den Weg für ein schnelles Umschaltspiel. Für die Allensbacherinnen wird es darauf ankommen, diese Leistung auch in schwierigen Phasen zu zeigen.

„Es hat uns in dieser Saison bereits in einigen Spielen wichtige Punkte gekostet, dass wir Partien aus der Hand geben und es nicht mehr schafften zurückzukommen“, so Andreas Spiegel. Es benötigt also einen konzentrierten Auftritt über 60 Minuten, um die ersten Punkte in der Relegation zu verbuchen. (asp)