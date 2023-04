3. Liga Frauen: TuS Steißlingen – HC Erlangen 29:30 (16:20). – Im letzten Rundenspiel mussten die Steißlingerinnen eine 29:30-Niederlage in eigener Halle hinnehmen. Zur Pause hatten sich die Gäste aus Erlangen bereits einen Vier-Tore-Vorsprung (16:20) gesichert. Die Gastgeberinnen zeigten Kampfgeist, am Ende aber setzte sich der HC mit 30:29 durch.

TuS: Leenen, Schlund, Pfahl (Tor); Espinosa (4), Maier (2), Borrmann, Lauth (2/1), Stumpf, Lovászi (2/1), Lang (1/1), Grathwohl (3), Gaus, Röh (5/3), Wöhr (3), Dzialoszynski (1), Bauer (6).

Vergebliche Hoffnung auf Wolfschlugener Schützenhilfe

TSV Haunstetten – SV Allensbach 21:23 (9:12). – Der 23:21-Sieg des SV Allensbach beim TSV Haunstetten hätte den direkten Klassenerhalt bedeutet, wenn der Tabellenzweite TSV Wolfschlugen zeitgleich gegen den TV Nellingen gewonnen hätte. Da dies nicht der Fall war, kämpft der SVA ab dem 15. April in der Relegation um den Drittliga-Verbleib.

In Haunstetten erwischte Allensbach einen schlechten Start. Erst in der 6. Minute fiel der erste Treffer der Gäste (2:1). Nun entwickelte sich ein intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem der SVA beim 5:11 auf sechs Treffer davonzog. Die Haunstetter Abwehr agierte nun noch offensiver, und so verkürzte der TSV bis zur Pause auf 9:12.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Allensbach stets in Führung, ließ den Gegner nie auf mehr als zwei Tore herankommen und gewann mit 23:21. So groß die Freude über diesen Erfolg war, so groß war auch die Enttäuschung über den knappen Nellinger Sieg gegen Wolfschlugen.

Die Allensbacher Gegner in der Relegation heißen VfL Stade (Staffel Nord-Ost), TB Wülfrath (Staffel West) sowie die Bundesligareserve des Thüringer HC (Staffel Nord). Die TSG Eddersheim aus der Süd-West-Staffel verzichtet auf eine Teilnahme. Gestartet wird am Wochenende 15./16. April. (asp)

SVA: Arno, Petrovic (Tor); Boos, Lang, Müller (6), Hoefs, Teixeira da Silva (1), Walz (2), Maier (2), Bok (2), Epple (7/1), Rinkeviciute (1), Strlek, Allgaier (2).