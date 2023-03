3. Liga Frauen: SV Allensbach – TuS Steißlingen (Sonntag, 16 Uhr). – Volle Halle, tolle Stimmung und ein Kampf um jeden Zentimeter Hallenboden, das sind die Vorzeichen für das Drittliga-Derby zwischen dem SV Allensbach und dem TuS Steißlingen.

Allein die Tabellensituation verspricht Spannung: Der SV Allensbach hat 15:17 Punkte auf dem Konto und steht auf dem achten Platz. Ein Sieg ist Pflicht für die Gastgeberinnen, um den Anschluss an die Ränge davor zu halten, auf denen drei Teams mit 19 Pluspunkten, unter anderem der TuS Steißlingen, stehen.

Fußball Verbandsliga-Duo vor schweren Auswärtsaufgaben Das könnte Sie auch interessieren

Der TuS kann weiterhin auf eine eingespielte Truppe zurückgreifen und konnte den Umbruch vor der Saison in Grenzen halten. Vor allem Selina Röh und Kim Espinosa sorgen im Team von Trainer Sascha Spoo für viel Torgefahr. Zusammen haben die beiden Akteurinnen fast die Hälfte der Steißlinger Tore erzielt.

Für den SV Allensbach gilt es also vor allem die Kreise dieser beiden Topspielerinnen einzuengen. Nach drei Niederlagen in Folge zum Jahresende konnten die Steißlingerinnen vier ihrer letzten fünf Spiele gewinnen und zeigen sich in guter Form.

Im Hinspiel musste SVA-Trainer Oliver Lebherz (rechts) seinem Steißlinger Kollegen Sascha Spoo zum Sieg gratulieren. | Bild: Peter Pisa

Das sieht bei den Allensbacherinnen anders aus: Die Gelb-Blauen warten seit vier Spielen auf einen doppelten Punktgewinn. Die Partien gegen Wolfschlugen und Würm-Mitte waren dabei noch knapp, die Niederlagen gegen Gröbenzell und Erlangen fielen am Ende jedoch deutlich.

Für das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz wird es darum gehen, endlich den Hebel umzulegen, was dann auch den positiven Aufschwung und das Selbstvertrauen, welches aktuell fehlt, für die letzten Partien bringen kann.

Fußball Abidin Demir hat im Herbst sein erstes Ligaspiel bestritten – jetzt ist der Konstanzer heiß auf mehr Das könnte Sie auch interessieren

Das Hinspiel im vergangenen Jahr ging klar zugunsten der Steißlingerinnen aus. Im Mindlestal besiegten die Hegauerinnen den SVA mit 29:22. Mit einem Sieg könnten sich die Gäste den direkten Klassenerhalt vorzeitig sichern. Aus Steißlinger Sicht wird es wichtig sein, das hohe Tempo der Allensbacherinnen zu unterbinden.

Anwurf am Riesenberg ist um 16 Uhr. Ein frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen. (asp/ser)