Handball, 3. Liga Frauen: TuS Steißlingen-HSG Würm-Mitte 24:30 (12:15). – Die Partie zwischen dem TuS Steißlingen und der HSG Würm-Mitte startete ausgeglichen. Die Gastgeberinnen ließen den Ball wurde in den eigenen Reihen laufen und agierten geduldig. In der 15. Minute gingen die Gäste erstmalig mit zwei Toren in Führung. Die Steißlinger Abwehr stand kompakt, hatte jedoch auch immer wieder Momente der Unachtsamkeit. Im Angriff wurde der TuS hektischer und leistete sich Fehler. So baute die HSG ihren Vorsprung bis zur Pause auf 12:15 aus.

Der TuS verschlief die ersten Minuten nach der Pause, und so erhöhten die bayrischen Gäste mit einem 3:0-Lauf auf eine Sechs-Tore-Führung. Steißlinger setzte im Angriff auf den siebten Feldspieler und holte Tor für Tor auf. Die starke Selin Gaus erzielte in der 52. Minute den Anschlusstreffer zum 22:23. Trotz der Aufholjagd gelang es dem TuS nicht, das Spiel zu drehen. Die HSG Würm-Mitte gewann das Spiel am Ende etwas zu deutlich aber verdient mit 24:30 und sicherte sich den frühzeitigen Klassenerhalt. (ser)

TuS Steißlingen: Leenen, Pfahl, Schlund (Tor); Maier (2/1), Borrmann, Lauth, Stumpf (1), Lovászi (4), Lang, Grathwohl (4), Gaus (4), Röh (2), Wöhr (2), Dzialoszynski (5), Bauer.

Allensbach siegt deutlich

HSG Leinfelden-Echt.-SV Allensbach 23:40 (7:17)

Dem SV Allensbach gelang ein souveräner Start in die Partie beim Tabellenletzten HSG Leinfelden-Echterdingen. Dank einer guten Abwehr- und Torhüterleistung der Gäste konnte die HSG erst in der 12. Minute bei einem Rückstand von acht Toren ihren ersten Treffer verbuchen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit baute der SVA durch ein gutes Tempospiel die Führung immer weiter aus, sodass es beim Stand von 7:17 in die Kabine ging.

Nach der Pause brauchte es einen Moment, bis die Gelb-Blauen wieder richtig ins Spiel fanden. Allensbach ließ sich vom guten Start der Gastgeberinnen nicht einschüchtern und knüpfte bald an die Leistung der ersten Hälfte an und kam insbesondere durch das Konterspiel zu Torerfolgen. Letztlich ging der SV Allensbach deutlich mit 40:23 Toren als Sieger aus der Partie hervor.

Der SV Allensbach geht nun mit einem guten Gefühl in die letzten beiden Saisonspiele, in denen es um den Klassenerhalt in der 3. Liga gehen wird. Ziel ist es, die am Wochenende gezeigte Leistung auch weiter umsetzen zu können. Bereits am kommenden Samstag trifft das Team vom Bodensee zuhause auf die TPSG Frisch Auf Göppingen II. Die Partie gegen den direkten Tabellennachbarn wird bereits um 18.15 Uhr am Riesenberg angepfiffen.

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Lang, Müller (5), Goudarzi, Teixeira da Silva, Walz (1), Maier (2), Bok (4), Hildebrand (1), Epple (13/6), Rinkeviciute (8), Strlek (2), Allgaier (4).