Optimale Punkteausbeute für Mike Halder in Barcelona. Im siebten Wertungslauf der TCR Europe erreicht der Meßkircher einen Sieg vom zweiten Startplatz aus. Im achten Wertungslauf kam er auf dem fünften Platz ins Ziel, wurde aber nach einer Strafe für Daniel Nagy als Vierter gewertet.

Michelle Halder musste im nach einem Aufhängungsbruch des hinteren Dämpfers im ersten Rennen aufgeben. Im zweiten Wertungslauf kämpfte sie sich von Platz 16 bis auf den siebten Rang nach vorne.

Turnen Schwerer Unfall überschattet Heimwettkampf der Singener Bundesligaturner Das könnte Sie auch interessieren

Im ersten Rennen erwischte Mike Halder einen optimalen Start, in die erste Schikane bog er als Erster ein. Bis zum zweiten Umlauf konnte er sich bereits um 1,8 Sekunden vom Zweitplatzierten Pepe Oriola absetzen. Auf den Plätzen drei bis sechs fanden wilde Zweikämpfe statt. So vergrößerte sich der Abstand immer mehr auf das Führungsduo. Mike Halder feierte nach den zwölf Rennrunden seinen zweiten Sieg in dieser Saison in der TCR Europe.

Michelle Halder erwischte von Position 16 aus einen perfekten Start und war bereits auf dem zwölften Platz. In der dritten Runde zeigte der Honda Civic FK 7 TCR plötzlich ein komisches Fahrverhalten. Aus Sicherheitsgründen steuerte sie die Boxen an. Dabei wurde festgestellt, dass die hintere rechte Dämpfer-Aufhängung gebrochen war. Michelle Halder musste aufgeben.

Fußball Extraschicht für Hegauer FV und SpVgg F.A.L. Das könnte Sie auch interessieren

Im achten Wertungslauf musste Mike Halder vom neunten Platz aus starten. Michelle Halder stand wieder in Reihe acht, auf dem 16. Startplatz. Mike gelang kein optimaler Start. Er kam nach der ersten Runde als Elfter bei Start/Ziel vorbei. In der zehnten Runde war er bereits auf Platz acht angekommen, eine Runde später schon Fünfter. Auf dieser Position kam Mike Halder auch über die Ziellinie.

Nach dem Rennen wurde der vor ihm fahrende Daniel Nagy bestraft, da er die Streckenbegrenzung mit allen vier Rädern überschritten hatte. Daher wurde Mike Halder im zweiten Rennen als Vierter gewertet.

Fußball Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Michelle Halder zeigte im Sonntagsrennen all in Ihr Können. Vom 16. Platz gestartet, kam sie ab der achten Runde so richtig in Fahrt. In einem Dreierpulk fahrend, schlug sie in der zehnten Runde zu, mit einem blitzsauber vorbereiteten Ausbremsmanöver war sie Neunte und schloss zum Achtplatzierten auf. In der letzten Runde machte sie einen weiteren Platz gut wurde Siebte.

In der Gesamtwertung führt Mike Halder jetzt, durch den Ausfall ist Michelle Halder auf den zehnten Platz zurückgefallen.

Segeln Bodensee-Teams jubeln nach Herzschlagfinale in der Segelbundesliga Das könnte Sie auch interessieren

Mike Halder: „Die weite Reise hat sich gelohnt. Das Samstagsrennen konnte ich von Anfang an kontrollieren und meine Reifen schonen. Sonntags habe ich den Start etwas verhaut. Aber über die Distanz konnte ich immer weiter nach vorne fahren. Es tut gut, zwei gute Ergebnisse mit nach Hause zu nehmen. Unser kleines Team Profi Car Halder hat erneut perfekte Arbeit geleistet.“

Michelle Halder: „Die Strecke in Barcelona hat mir Mike super gezeigt. Sie hat schon ihre Eigenheiten. Der Ausfall im Samstagsrennen war unglücklich. Ich habe wohl im Eifer des Gefechts einen Schlag aufs Hinterrad kommen. Der Sonntag war einfach nur super. Am Anfang bin ich drei Runden direkt hinter Mike gefahren. Ab Runde acht konnte ich mich so richtig freischaufeln.“ Vom 22. bis 24. Oktober geht es nach Belgien auf die Formel 1 Strecke von Spa. (meh)