TuS Steißlingen – Kappelwindeck/St. 29:18 (15:11)

Mit einer gewissen Anspannung, aber auch großer Vorfreude sind die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen in die neue Spielzeit gestartet. Gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach agierte die Mannschaft von Beginn an hellwach und hoch konzentriert. Die kompakte 6:0-Abwehr um Torhüterin Sophie Leenen machte einen guten Job. Dank eines konsequenten Umschaltspiels und gut vorbereiteten Abschlüssen stand es in der 13.Minute verdientermaßen 8:0.

Nach dem ersten Treffer der Gäste durch Desiree Kolasniac fanden auch die Steinbacherinnen besser ins Spiel. Infolgedessen konnten sie den Abstand nach und nach verringern und sich bis zur 25. Minute auf zwei Treffer (12:10) herankämpfen. Die Gastgeberinnen erhöhten bis zur Pause aber wieder auf 15:11.

Fußball Traumtore und ein gehaltener Elfmeter: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Im zweiten Durchgang ließen die Steißlingerinnen nichts mehr anbrennen. Durch einen Treffer in der 44. Minute von Selin Gaus gelang mit dem 24:14 die erste Zehn-Tore Führung, die die Hegauerinnen nicht mehr hergaben. So endete das Spiel deutlich und verdient mit 29:18.

Auch für den neuen TuS-Trainer Andreas Wendel war es ein gelungener Einstand. „Wir waren gut auf den Gegner eingestellt und konnten eine offensiv sehr starke Mannschaft bei insgesamt 18 Gegentreffern halten. Jede Spielerin konnte ihre Einsatzzeiten sammeln und trug einen wichtigen Teil zu diesem Erfolg bei. Das spricht für eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte der 42-Jährige. Nun haben die Steißlingerinnen ein spielfreies Wochenende, ehe am Sonntag, 24. September, das nächste Heimspiel gegen die HSG Würm-Mitte ansteht. (ser)

TuS Steißlingen: Leenen, Pfahl, Schlund (Tor); Fehringer, Wöhr (2), Röh (4/1), Gaus (4), Grathwohl (4), Lang (2), Wohler, Blanke (4), Stumpf (2), Lauth (2), Schmitt, Borrmann, Espinosa (5). – Z: 240.

Stuttgart/Metzingen – SV Allensbach 21:27 (11:12)

Zum Saisonauftakt stand für die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach das Auswärtsspiel gegen die HSG Stuttgart/Metzingen an. Nach einem wechselhaften Spielverlauf ging das Team vom Bodensee mit 21:27 (11:12) als Sieger von der Platte.

Die Allensbacherinnen starteten souverän in das Aufeinandertreffen. Bis zur 5. Minute konnten die Gäste sich bereits durch zwei Treffer von Katharina Bok, erfolgreichste Feldtorschützin ihrer Farben an diesem Tag, sowie Katja Allgaier mit 3:0 Toren absetzen und zwangen die Gastgeberinnen zu einer frühen ersten Auszeit.

Zunächst gelang es dem SVA, die Führung zu halten, doch bald schlichen sich Fehler im Zusammenspiel und im Torabschluss ein. Zwar blieb die Abwehr auf Seiten der Gäste um den Innenblock Noemi Hoefs/Katharina Bok weiterhin sehr stabil, doch bis zur Pause gelang es den Metzingerinnen, den Rückstand aufzuholen. Schließlich ging es mit einer 12:11-Führung für den SV Allensbach in die Kabine.

Fußball Unser Interview der Woche mit Konstantin Hahn: „Tore schießen ist meine ganz große Leidenschaft“ Das könnte Sie auch interessieren

Der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich wie das Ende von Halbzeit eins. So konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften absetzen. Beim Stand von 16:15 nutzte die Bundesligareserve aus Stuttgart eine Zeitstrafe der Gäste sogar zur ersten Führung der Partie und baute diese um einen weiteren Treffer (17:5/40.) aus.

Doch die Allensbacherinnen bewiesen Moral. Ab der 42. Minute gewannen sie wieder an Sicherheit und konnten auch im Angriff an die Leistung des Spielbeginns anknüpfen. Eine hundertprozentige Quote von Greta Rinkeviciute beim Strafwurf, die nun viel bessere Chancenverwertung allgemein, eine weiterhin agile Defensive und die gut aufgelegte Dajana Petrovic im Tor bedingten, dass die Allensbacherinnen die Führung auf bis zu sieben Tore ausbauen konnten. Zwischenzeitlich lagen sie mit 26:19 vorn, und letztlich gewann Allensbach verdient mit 27:21 Toren.

Bereits am kommenden Samstag steht das erste Heimspiel der Saison gegen den TSV Haunstetten an. Um 17.45 Uhr wird das Aufeinandertreffen am Riesenberg angepfiffen. (asp)

SV Allensbach: Woike, Petrovic (Tor); Müller (3), Hoefs (5), Teixeira da Silva (2), Bok (7/2), Hildebrand, Boos, Dzialoszynski, Schuster, Rinkeviciute (8/5), Strlek, Petrovic, Allgaier (2). – Z: 75.