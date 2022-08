von unserer Sportredaktion

Fußball, Oberliga: FV Ravensburg – 1. FC Rielasingen-Arlen (heute, 18.30 Uhr). – Der dritte Spieltag in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg ist ein Spieltag der Derbys. Aufgrund des Termins unter der Woche wurden mehrheitlich Nachbarschaftsduelle angesetzt. Auch für den 1. FC Rielasingen-Arlen steht ein Derby an: Die Talwiesen-Elf tritt in Oberschwaben beim FV Ravensburg an.

Fußball Heber im Trend: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem dem 1:1-Unentschieden gegen den SV Oberachern wäre es für die Hegauer wichtig, auch beim FV Ravensburg zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Trainer Michael Schilling monierte nach dem letzten Spiel, dass seine Mannschaft an den ersten beiden Spieltagen nur jeweils eine gute Halbzeit gespielt habe. Gegen Oberachern konnte seine Mannschaft den Rückstand in der zweiten Halbzeit wenigstens noch korrigieren, sodass es zu einem Punkt reichte. Bei allem Talent, das seine jungen Spieler mitbringen, „muss ihnen auch klar sein, dass sie vom Anpfiff weg auf die Aufgabe fokussiert sein müssen. Die Effizienz vor dem Tor muss besser werden. Das Gute ist aber, dass sich meine Mannschaft diese Chancen überhaupt erspielt“, so der Rielasinger Trainer.

1. FC Rielasingen-Arlen - SV Oberachern Rielasingen-Arlen punktet gegen Oberachern Das könnte Sie auch interessieren

Ansonsten gilt es weiterhin, die Entwicklung der Mannschaft voranzubringen. Noch sind die Laufwege nicht optimal, was sicher auch daran liegt, dass die Vorbereitung recht kurz sein musste und die vielen Mittwochspiele keinen optimalen Trainingsablauf möglich machen. Alles ist noch in einer Findungsphase, wie auch beim Gegner FV Ravensburg.

Neuer Trainer beim FV Ravensburg

Bei den Oberschwaben gab es innerhalb der Mannschaft nicht so viel Bewegung wie bei der Talwiesen-Elf. Dafür gab es eine Änderung auf der Trainerposition. Steffen Wohlfahrt beendete sein Engagement nach einer schwierigen Saison. Neu auf der Trainerbank ist der 42-jährige Tobias Flitsch, der vom Landesligisten SC Geislingen kam, aber zuvor schon die Stuttgarter Kickers in der Oberliga und den SSV Ulm 1846 in der Regionalliga trainierte. Der Start war auch nicht optimal mit einem 2:2 zu Hause gegen die Sportunion Neckarsulm und einem torlosen Remis beim Aufsteiger Offenburger FV. Auch wenn FVR-Torjäger Daniel Schachtschneider an diesem Tag trotz guter Chancen nicht traf, waren die Ravensburger Verantwortlichen nicht unzufrieden, die Oberschwaben fuhren mit einem guten Gefühl nach Hause.

„Wir machen Fortschritte“, lobte Tobias Flitsch seine Mannschaft, die sich in Offenburg mehr Torchancen als der Gegner erarbeitete, diese aber allesamt vergab. Auch die Innenverteidigung stand besser als im ersten Spiel, dort wird der neue Spielführer und Ex-Rielasinger Philipp Altmann, der derzeit an einer Verletzung laboriert, allerdings schmerzlich vermisst. Er zog sich in der Vorbereitung einen Muskelbündelriss zu. (te)