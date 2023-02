Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – HCD Gröbenzell (Samstag, 17.30 Uhr, Riesenberghalle). – Nach der Meisterschaft in der 3. Liga Süd im Vorjahr spricht vieles dafür, dass das Team von Stefan Weidinger seinen Titel verteidigen wird. Zu konstant tritt der HCD Gröbenzell in dieser Saison bisher auf. Der Kader hat sich zur neuen Spielzeit so gut wie nicht verändert. Alle Leistungsträgerinnen der Meistermannschaft blieben an Bord. Gröbenzell kann daher ein eingespieltes Team aufbieten, das eine aggressive Deckung spielt und im Angriff von allen Positionen gefährlich ist. Die beste Torschützin ist aktuell die ehemalige Erstligaspielerin Saskia Putzke. Zudem müssen die Allensbacherinnen ein Auge auf Jana Epple haben, die am Samstag auf ihre ältere Schwester Laura treffen wird.

Der SV Allensbach befindet sich erstmals in einer neuen Rolle, in der der Blick stärker nach unten als nach oben gerichtet ist. Eine Situation, nach der es trotz des großen Umbruchs im Sommer zunächst nicht aussah. Wichtig wird es sein, dass der SVA diese Rolle annimmt und auch in Stresssituationen auf dem Spielfeld einen kühlen Kopf bewahrt. Dass die letzten beiden Partien in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben wurden, macht die Sache sicher nicht einfacher. Es zeigt aber auch, dass die Qualität vorhanden ist, die Spiele für sich zu entscheiden.

Gegen Gröbenzell ist das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz nicht in der Favoritenrolle, wie es damit umgeht, wird sich am Samstag in der Riesenberghalle zeigen. Noemi Hoefs, Theresa Litzel und Jane Boos werden den Gelb-Blauen weiterhin fehlen. (asp)

TuS Steißlingen – TV Nellingen (Samstag, 18 Uhr, Mindlestalhalle). – Mit 16:14 Punkten stehen die Schwaben Hornets aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Das Team um Trainerin Veronika Goldammer konnte aus den letzten drei Partien keine Punkte mitnehmen und musste sich vergangenes Wochenende deutlich gegen den HC Erlangen geschlagen geben – allerdings mit stark dezimierten Kader. Für die Begegnung am Samstag bleibt abzuwarten, in welcher Aufstellung die Schwarz-Gelben antreten können. Mit Chiara Baur trifft man auf eine ehemalige Bekannte, die selbst viele Jahre für die Steißlingerinnen aufgelaufen ist. Das Hinspiel gegen den TuS konnte der TV Nellingen klar mit 32:27 für sich entscheiden. Auch war das Team schon für den einen oder anderen Überraschungssieg in der laufenden Saison gut. Dabei stellt der TV mit insgesamt 417 Toren einen der besten Angriffe der Liga und verfügt mit Annika Distel und Chiara Bauer über zwei Torschützinnen unter den Top10.

Die viertplatzierten Steißlingerinnen konnten aus den letzten drei Partien sechs Punkte verbuchen und möchten in dieser wichtigen Partie ihren Heimvorteil nutzen sowie die Niederlage im Hinspiel wieder gutmachen. (ser)