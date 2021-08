von unserer Sportredaktion

Fußball, Oberliga: TSV Ilshofen – 1. FC Rielasingen-Arlen (0:0) 0:1. – Es war ein perfekter Start für die Talwiesen-Elf. Nach Nico Kunzes Schlenzer ins obere lange Eck klatschte der Ball mit Hilfe des Innenpfostens zum Lucky Punch ins Tor. In dieser Schlussphase hatten wohl nur die wenigsten der 250 Zuschauer noch mit einem Siegtreffer für eine der beiden Seiten gerechnet. Am Ende gewann das etwas aktivere Team im strömenden Regen von Ilshofen glücklich und verdient.

Schon in der Anfangsphase vergab Neuzugang Albert Malaj freistehend die frühe Führung (5.). Auf der Gegenseite scheitert Ilshofen mit einem Abschluss am Torhüter Dennis Klose (10.). In der Folge gab es viel Kampf und Mittelfeldduelle.

Klose hält alles vom Rielasinger Tor fern

Nach 35 Minuten klärte Dennis Klose weit vor dem Tor einen langen Ball vor dem anstürmenden Ilshofer Benjamin Kurz. Zwei Minuten später musste der Torwart der Gastgeber durch Jonas Wieszt ausgewechselt werden, da Keeper Valentin Dambach nach einer Verletzung am Arm angeschlagen war. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch einmal Glück für den TSV: Der Schuss von Albert Mallaj wird abgefälscht und ging um Zentimeter übers Tor.

Trotz Spielkontrolle von Rielasingen ausgeglichene Torchancen

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit legten beide Mannschaften den Vorwärtsgang ein. Zunächst scheiterte Albert Malaj mit einem Freistoß an Jonas Wieszt (47.) und Fabio Moreno Fell schoss aus zu spitzem Winkel (48.). Im Gegenzug hielt Dennis Klose einen leicht abgefälschten Flachschuss aus 16 Metern. Die Talwiesen-Elf hatte in Folge mehr Spielkontrolle. Die Tormöglichkeiten blieben nach rund einer Stunde allerdings ausgeglichen.

Daniel Niedermann stabilisiert die Abwehr

Ein Schuss von Nico Kunz ließ Jonas Wieszt prallen, aber Ilshofen konnte klären (55.). Nach 58 Minuten scheiterte der auffällige Niklas Wackler mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern nur knapp. Im Schlussviertel erhöhte die Talwiesen-Elf noch einmal die Schlagzahl und drängte auf den Siegtreffer. Einen Schuss von Christoph Matt lenkte Jonas Wieszt zur Ecke. Auch in der Folge drängten die Hegauer mehr, waren aber immer auf der Hut vor den Kontern der Gastgeber. Die Rückkehr von Daniel Niedermann gab der Defensive wieder mehr Stabilität.

Kunze schießt Traumtor zum Sieg

Zum krönenden Abschluss kam schließlich das Traumtor von Nico Kunze. Nachdem die Gastgeber vor dem Strafraum eher unnötig ins Dribbling gegangen waren, legte sich Nico Kunze den Ball zurecht und schoss zum Sieg ein. Die gesamte Mannschaft jubelte über den geglückten Auftakt.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Tost, Almeida, Kunze (90. Tomizawa), Serpa, Malaj (74. Adrovic), Niedermann, Schmidtke, Matt, Moreno Fell (83. Ohnmacht), Wellhäuser. – Tor: 0:1 (89.) Kunze. – SR: Bender (Tübingen). – Z: 250.