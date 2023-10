SV Allensbach – SG MintrachingNeutraubling (33:23).- Dem SV Allensbach gelang gegen den Aufsteiger SG Mintraching/Neutraubling ein souveräner Start. Kyra Teixeira da Silva erzielte direkt einen Doppelpack und mit hohem Tempo setzten sich die Gastgeberinnen bis zur 10. Minute auf 8:0 ab.

Erst in der 11. Minute kamen die Gäste zu ihrem ersten Treffer. Zur Pause führten die Allensbacherinnen mit 15:11. Auch in die zweite Spielzeit startete das Team von Trainer Martin Gerstenecker sehr sicher. So bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung weiter aus.

Aufgrund mangelnder Kaderbreite konnte der Aufsteiger mit dieser Geschwindigkeit über die vollen 60 Minuten nicht mithalten, woraus der deutliche 33:23-Heimsieg resultierte. Katja Allgaier war mit acht Toren die erfolgreichste SVA-Schützin. Mit Katharina Bok, Lucy Dzialoszynski und Greta Rinkeviciute traf ein Trio fünfmal.

„Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht. Wir konnten heute viele Dinge ausprobieren und teils noch angeschlagenen Spielerinnen ihre Pausen bieten. Vor allem die sehr ausgeglichene Torverteilung ist positiv hervorzuheben und auch die Torhüterinnen konnten von sich überzeugen“, sagte Trainer Gerstenecker.

Am Samstag, 17.30 Uhr, spielen die Allensbacherinnen bei der HSG Würm-Mitte. Wer im Allensbacher Fanbus mitfahren möchte, kann sich per E-Mail unter info@sva-bundesliga.de anmelden. (asp)

Aufstellung SV Allensbach Woike, Petrovic (Tor); Ermrich, Müller (3/2), Teixeira da Silva (4), Bok (5), Hildebrand, Boos, Dzialoszynski (5), Schuster (1), Rinkeviciute (5/1), Strlek (2), Allgaier (8)

TV Nellingen – TuS Steißlingen (31:30).- Beide Mannschaften starteten gut in die Partie, wobei die Gastgeberinnen von Beginn an etwas effektiver agierten. Die Steißlingerinnen scheiterten häufig an der Torhüterin.

Die Gastgeberinnen setzten sich auf 5:2 ab, der TuS kam durch einen Treffer von Jennifer Grathwohl in der 12. Minute zum 5:5-Ausgleich. Infolgedessen konnte man das Spiel drehen, was den Nellinger Trainer zu einer Auszeit zwang. Die Heimmannschaft schloß anschließend wieder auf und gingen in Führung, sodass man sich bei einem Spielstand von 18:16 in die Halbzeit verabschiedete.

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag weiter, die Steißlingerinnen konnten das Spiel jedoch nicht drehen. Nach einem Treffer von Selina Röh zum 24:23 (48.) folgte eine Schwächephase des TuS, die Nellingen mit einem 4:0-Lauf bestrafte. Steißlingen setzte auf eine sehr offensiven Abwehr, und Janine Lauth traf 20 Sekunden vor Schluss zum 30:30.

Nellingen erzielte jedoch vier Sekunden vor Schluss den 31:30-Siegtreffer. Überschattet wurde das Spiel von der Sprunggelenks-Verletzung von Kreisläuferin Grathwohl, das Spielfeld frühzeitig verlassen musste. Zudem wird Réka Wohler dem TuS aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.(ser)