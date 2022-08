Tennis: Gleich im ersten Match der Hauptrunde bekamen die Besucher der Überlingen Open auf der Anlage des TC Altbirnau einen echten Leckerbissen serviert, der Appetit auf mehr macht. Das Match zwischen dem deutschen Nachwuchsspieler Philip Florig (aktuell auf Rang 887 der Weltrangliste) und dem über 500 Ränge schlechter eingestuften Slowaken Peter Nad entwickelte sich im zweiten Satz zum Krimi. Der 18-jährige Aschaffenburger startete gut und entschied den ersten Satz mit 6:2 für sich. Im zweiten Satz dann kam Nad besser ins Spiel und ein Tiebreak musste entscheiden. Nachdem Nad zwei Satzbälle und Florig zwei Matchbälle vergeben hatten, verwandelte der Slowake den dritten Satzball und erzwang einen dritten Durchgang, den dann allerdings Florig unter den Augen des deutschen Davis-Cup-Teamchefs Michael Kohlmann wieder mit 6:2 für sich entschied. Damit zog er als erster in die zweite Runde ein.

Kohlmann nutzte den gestrigen Turniertag, um bei den Überlingen Open fünf hoffnungsvolle Talente des DTB, darunter Florig, in Augenschein zu nehmen. „Die können alle vorne mitspielen und haben das ja auch schon gezeigt!“, rechnet Kohlmann den jungen Deutschen bei den Überlingen Open doch einiges zu.

Zuvor hatte sich mit Max Wiskandt ein weiteres deutsches Nachwuchstalent im Matchtiebreak für die Hauptrunde qualifiziert. In der ersten Runde trifft er heute (voraussichtlich um 11.30 Uhr) auf Tim Handel, die Nummer zwei des Turniers. Ebenfalls auf einen Qualifikanten trifft heute Mischa Zverev, der am Bodensee aktuell ein Aktivprogramm absolviert. Am Samstag möchte er bei einem Triathlon teilnehmen (siehe Interview links), doch zunächst muss er gegen den Qualifikanten Adam Jurajda antreten.

Ein ganz anderes Reiseprogramm hat dagegen Peter Heller. Der zweifache Überlingen Open-Gewinner hat vor wenigen Tagen geheiratet und befindet sich sozusagen auf seiner Hochzeitsreise. Ab 12 Uhr greift er heute in das Turniergeschehen ein.

Heute werden ab 10 Uhr die Spiele der ersten Hauptrunde fortgesetzt. Jonas Trinker, in Überlingen schon öfter am Start, hat sich gestern ebenfalls für die Hauptrunde qualifiziert und wird gegen Dominik Böhler den Auftakt machen. Zeitgleich greift mit Max Rehberg ein weiteres, hoch gehandeltes DTB-Talent ins Turniergeschehen ein.