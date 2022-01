Handball 14. Januar 2022, 19:30 Uhr

Große Trauer beim SV Allensbach: Erich Lauterbach ist tot

Die Allensbacher Handballer sind erschüttert. Erich Lauterbach, Gründungsmitglied und langjähriger erster Vorstand des Handball-Sportmanagement Allensbach (HSA), starb in dieser Woche in der Folge eines Ski-Unfalls in Österreich im Alter von 72 Jahren.