Der Oberligist FV Ravensburg wurde beim Markdorf Cup gegen den Landesligisten SpVgg F.A.L. beim klaren 4:0-Sieg seiner Favoritenrolle in der Hauptgruppe 1 gerecht. Die Oberschwaben stehen damit mit einem Bein im Finale.

Trotz des klaren Ergebnisses verkaufte sich der Südbaden-Landesligist jedoch sehr gut, konnte sich aber trotz ansehnlicher Kombinationen nie entscheidend durchsetzen. Beide Teams spielen noch gegen den Gastgeber und Qualifikanten SC Markdorf.

Hinter den Erwartungen blieb in der Hauptgruppe 2 dagegen der Cupverteidiger TSV Berg. Pandemiebedingt fand das letzte Markdorf-Cup-Turnier 2019 statt. Der ambitionierte württembergische Verbandsligist kam gegen den südbadischen Landesligisten SV Denkingen, der durch die Qualifikation ins Hauptturnier kam, über ein torloses Remis nicht hinaus.

Somit ist in dieser Turniergruppe noch alles offen. Entscheidend wird der Südbaden-Landesligist FC Überlingen sein. Er spielt noch gegen beide Kontrahenten und könnte der lachende Dritte im Kampf um den Einzug ins Endspiel sein.

Drei Tore in acht Minuten

FV Ravensburg – SpVgg. F.A.L. 4:0 (1:0). – Der Oberligist unter seinem neuen Trainer Tobias Flitsch ging früh in Führung. Bereits in Minute drei nutzte Videc einen Abspielfehler in der F.A.L.-Defensive. Der Landesligist zeigte sich nahezu unbeeindruckt und versuchte dagegenzuhalten. Den vermeintlichen Ausgleich nach einer halben Stunde durch Krasniqi kassierte der Unparteiische wegen einer Abseitsstellung aber wieder ein.

Die besseren Möglichkeiten hatte in der Folge zweifellos der Oberligist. Als sich der Landesligist von Trainer Florian Stemmer nach genau einer Stunde eine Ampelkarte einhandelte, war der Weg für den Favoriten frei. Innerhalb von nur acht Minuten schraubten die Ravensburger das Resultat durch zwei Treffer von Schachtschneider und einen von Hartmann auf einen insgesamt nie gefährdeten 4:0-Sieg.

Tore: 1:0 (3.) Videc, 2:0 (70.) Schachtschneider, 3:0 (73.) Hartmann, 4:0 (78.) Schachtschneider. – SR: Redmann (Salem) – Z: 120 – Bes. Vork.: Gelb-Rot (60.) für Gut (SpVgg F.A.L.).

Nullnummer im zweiten Spiel

TSV Berg – SV Denkingen 0:0. – Im ersten Abschnitt neutralisierten sich die Teams weitgehend, obgleich der WFV-Verbandsligist TSV Berg mehr Spielanteile verzeichnete. Im zweiten Durchgang häuften sich dann aber auch seine Torchancen, doch Zählbares sprang weiter nicht heraus. Kurz vor Ende der Partie hätte der von Joachim Ruddies trainierte Landesligist SV Denkingen diese Nachlässigkeiten der Ofentausek-Elf bestrafen müssen, blieb aber bei zwei Großchancen ebenfalls im Pech.

SR: Redmann (Salem) – Z: 100.

Die nächsten Spiele

Am heutigen Samstag spielt die SpVgg F.A.L. um 15.30 Uhr gegen den Gastgeber SC Markdorf, und um 18 Uhr treffen der SV Denkingen und der FC Überlingen aufeinander.

Am Sonntag, 17. Juli, spielt der FC Überlingen um 15.30 Uhr gegen den TSV Berg, und um 17.30 Uhr stehen sich der SC Markdorf und der FV Ravensburg gegenüber. Das Endspiel der beiden Gruppenersten steigt am Mittwoch, 20. Juli, um 19.30 Uhr. (map)