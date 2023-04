Frauenhandball, Abstiegsrelegation 3. Liga: Thüringer HC II – SV Allensbach (Sonntag, 16 Uhr, Salza-Halle Bad Langensalza). – Trotz der disziplinierten Leistung im letzten Spiel der Hauptrunde gegen den Tabellendritten TSV Haunstetten, die in einem 23:21-Auswärtserfolg resultierte, hat es für die Allensbacherinnen nicht zum direkten Klassenerhalt gereicht.

Der Modus sieht nun vor, dass alle Achtplatzierten der fünf Drittligastaffeln in einer Relegation einen weiteren Nicht-Abstiegsplatz ausspielen. Die TSG Eddersheim aus der Süd-West-Staffel verzichtete auf die Teilnahme, sodass die Gegnerinnen des SVA der Thüringer HC II, TB Wülfrath aus der Weststaffel und VfL Stade aus der Staffel Nord-Ost sind.

Allensbach mit Heimvorteil

Trotz der reduzierten Anzahl an Teams hält der Deutsche Handballbund an der Durchführungsform einer Einfachrunde fest. Zwei Mannschaften haben das Glück, zweimal vor heimischer Kulisse antreten zu dürfen und nur einmal auswärts spielen zu müssen, so auch der SV Allensbach. Zwei Teams haben nur ein Heimspiel. Sollten nach dem Meldeschluss am 15. Mai weitere Teams auf eine Meldung für die 3. Liga verzichten, rutschen die Nächstplatzierten der Relegation nach.

Beim Thüringer HC II müssen sich die Allensbacherinnen darauf einstellen, dass die Erstligaspielerinnen Sonja Frey und Johanna Reichert zum Einsatz kommen. Des Weiteren schnürte im letzten Spiel gegen den Tabellenführer TV Hannover-Badenstedt Trainerin Lydia Jakubisova wieder ihre Handballschuhe und sicherte mit elf Toren den wichtigen achten Platz in der Nordstaffel.

Sie hat lange Jahre in der Bundesliga sowie für internationale Spitzenteams gespielt. Ansonsten gleicht die Saison der Bundesligareserve ebenfalls einer Achterbahnfahrt. Vor allem in der Rückrunde stehen hohen Siegen deutliche Niederlagen gegenüber. Einmal mehr wird es für den SV Allensbach also darauf ankommen, sich auf sich selbst und auf die eigenen Stärken zu konzentrieren.

SVA kann vor großer Aufgabe auf Rückkehrerin setzen

„Vor allem die Auftritte in den letzten drei Spielen machen sehr viel Mut, und genau diesen Schwung wollen wir in die drei Relegationsspiele mitnehmen. Jetzt am Sonntag rechnen wir aufgrund der langen Auswärtsfahrt und den Möglichkeiten, die der THC hat, mit der schwersten Partie und wollen diese trotzdem erfolgreich gestalten“, gibt sich der Vorstand und Sportliche Leiter des Allensbacher Frauenteams, Andreas Spiegel, kämpferisch. Neben der langzeitverletzten Theresa Litzel wird den Gelb-Blauen auch Katharina Bok fehlen, die sich im Spiel gegen Haunstetten verletzte. Dafür ist Sara Goudarzi nach überstandener Ellbogenverletzung wieder mit an Bord.

Anwurf in der Salza-Halle in Bad Langensalza ist um 16 Uhr. Der Verein setzt dafür einen Fanbus ein. Wer mitfahren möchte, meldet sich unter info@sva-bundesliga.de. Das erste Heimspiel des SVA ist ebenfalls terminiert und findet am Sonntag, 23. April, um 16 Uhr, in der Riesenberghalle statt. Zu Gast ist dann der TB Wülfrath. Die Dauerkarten behalten ihre Gültigkeit. (asp)