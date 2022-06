von Karl-Heinz Arnold

Fußball: Eine Woche vor dem letzten Punktspiel der Saison 2021/2022 können viele Vereinsfunktionäre wohl endlich wieder gut schlafen, weil für ihren Club die Entscheidungen gefallen sind – Meisterschaft, Niemandsland oder Abstieg, egal, Hauptsache geklärt. Einige aber müssen noch bis zum letzten Spieltag bangen oder hoffen.

Verbandsliga

In der Oberliga Baden-Württemberg sind die Fronten schon gerichtet, der SV Linx und der FV Lörrach-Brombach steigen in die Verbandsliga Südbaden ab. Aus der Verbandsliga Südbaden wiederum steigen der FC Radolfzell und die DJK Donaueschingen in die Landesliga Südbaden Staffel 3 ab.

Landesliga

In der Landesliga 3 geht es nun am letzten Spieltag vor allem darum, wer als Meister in die Verbandsliga aufsteigt und wer als Vizemeister in die Aufstiegs-Relegation geht. Ganz vorne rangiert der FC Singen 04 (70 Punkte), gefolgt von der SpVgg F.A.L. (69) und vom FC Überlingen (67).

Bezirksliga Bodensee

Nachdem inzwischen klar ist, dass aus der Landesliga 3 außer dem Türkischen SV Konstanz kein weiterer Seeverein absteigt, ist für die Bezirksliga ein kleiner Hoffnungsschimmer aufgeblüht, dass nicht vier, sondern nur drei Mannschaften absteigen. Dies wäre dann der Fall, wenn der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee über die Relegation auch noch in die Landesliga aufsteigt. Der FC Steißlingen und die Sportfreunde Owingen-Billafingen müssen also noch zittern, unter Umständen können sich aber auch beide noch retten.