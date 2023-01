3. Liga Frauen: SV Allensbach – TSV EBE Forst United 35:27 (16:13). – Die Allensbacherinnen mussten auf Noemi Hoefs, Marit Walz und Theresa Litzel verzichten. Ebersberg bestätigte die positive Entwicklung in den vergangenen Monaten und präsentierte sich deutlich gefestigter als im Hinspiel.

Der SVA ging zwar schnell mit zwei Toren in Führung, dann sahen die rund 200 Zuschauer in der Riesenberghalle aber eine ausgeglichene Partie. Bis zum Stand von 6:6 in der 13. Spielminute konnte sich keines der beiden Teams absetzen.

Dann nutzten die Gastgeberinnen eine Überzahlsituation aus und erzielten drei schnelle Tore in Folge. Ebersberg tat sich in dieser Phase schwer und geriet im Positionsangriff immer wieder ins Zeitspiel. Mit der erfolgreichsten Torschützin Christina Schweiger hatten die Gäste aber eine Akteurin in ihren Reihen, die ihre Farben im Spiel hielt und sogar wieder bis auf ein Tor heranbrachte.

Doch der SVA setzte sich vor dem Pausenpfiff nochmals ab. Den 16:13-Halbzeitstand besorgte die treffsicherste Spielerin auf dem Feld, Laura Epple.

Die Führung hatte auch in der zweiten Hälfte Bestand

Auf Seiten der Allensbacherinnen sorgten Katharina Bok, Katja Allgaier und Rahel Müller im Rückraum immer wieder für Gefahr im Angriffsspiel, und die Defensive um Abwehrchefin Tabea Maier stand gut. Dadurch setzte sich die Mannschaft von Teamchef Oliver Lebherz und Trainerin Sandra Reichmann immer weiter ab.

Auch eine Auszeit der Gäste unterbrach diesen Lauf nur kurzzeitig. So gelang dem SV Allensbach ein Auftakt nach Maß ins neue Jahr, auch wenn das Ergebnis am Ende mit acht Toren Unterschied etwas zu deutlich ausfiel.

„Für uns waren die zwei Punkte enorm wichtig, weil auch die Spielvorbereitung durch Krankheiten und Verletzungen nicht ganz einfach war“, so ein zufriedener Teamchef Oliver Lebherz nach der Partie. Durch den fünften Erfolg vor eigener Kulisse kletterten die Allensbacherinnen in der Tabelle auf Platz fünf.

Am kommenden Wochenende ist der SVA spielfrei, ehe die entscheidende Saisonphase beginnt. Erst sind die Handballerinnen vom See zweimal auswärts gefordert, am 28. Januar beim Tabellenführer Wolfschlugen und am 4. Februar bei der HSG Würm-Mitte.

Tabellenzweiter kommt im Februar nach Allensbach

Im nächsten Heimspiel am 11. Februar kommt dann der Tabellenzweite Gröbenzell in die Riesenberghalle. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Müller (7), Goudarzi (1), Teixeira da Silva (3), Schuster, Maier (2), Bok (2), Hildebrand, Boos (1), Epple (11/7), Rinkeviciute (1), Strlek (3), Allgaier (4).