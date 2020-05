Als der erste Teilnehmer des von ihm organisierten Tennisturniers feststand, war Markus Dufner erst einmal sprachlos. Dominik Koepfer aus Furtwangen wird vom 11. bis 14. Juni in der Vorrunde der neuen Serie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am Bodensee aufschlagen.

„Das ist einfach sensationell, eine emotional tolle Geschichte“, sagt Dufner mit etwas Abstand über das Glückslos. Wie Koepfer war auch Dufner früher selbst für den TC Blau-Weiß Villingen aktiv, der Überlinger spielte sogar zeitweise mit Koepfers Vater in einem Team.

„Ich kenne Dominik, seit er ein kleiner Junge war. Letztes Jahr hat er mich und seine Villinger Jugendtrainer Jürgen Müller und Oliver Heuft zum Turnier nach Wimbledon eingeladen“, schwärmt Dufner von der Nummer 92 der Weltrangliste.

„Er ist in den Top 100 der Welt, gehört zum Davis-Cup-Team – das ist einfach ein Highlight, dass er bei uns dabei ist.“

Dominik Koepfer (rechts) als Villinger Jugendspieler (hier im Jahr 2008 neben Denis Kapric). | Bild: Müller, Jürgen

Der 26 Jahre alte Koepfer war vor einigen Jahren schon bei den von Dufners Agentur MCD Sportmarketing zusammen mit dem TC Überlingen ausgerichteten Überlingen Open am Start.

In der Zwischenzeit startete der Wahl-Floridianer jedoch in den USA am College durch und schaffte im vergangenen Jahr als Qualifikant den Sprung ins Achtelfinale der US Open.

Markus Dufner (links) und Michael Stehle | Bild: privat

Neben dem Furtwanger kämpfen folgende Spieler um den Sieg in der ersten Überlinger Gruppe: Johannes Härteis, 24, aus Nürnberg und Nummer 342 der Weltrangliste; Mika Lipp, 16, vom TSC Mainz und auf Rang 100 des Junior Rankings; Christoph Negritu, 26, aus Dinkelsbühl und auf Platz 880 der Welt.

In der zweiten Gruppe schlagen auf: Yannick Maden, 30, aus Stuttgart, 149. der Weltrangliste; der gebürtige Pole Peter Torebko, 32, der aktuell auf Position 334 der Weltrangliste steht; Philip Florig, Nummer 182 des Junior Rankings aus Aschaffenburg, der wie Lipp zum U16-Team des DTB gehört; und Louis Wessels, 21, aus Bielefeld und 432. der Weltrangliste.

Louis Wessels bei den Überlingen Open. | Bild: Jürgen Rössler

„Das ist ein tolles Teilnehmerfeld. Die Stadt, der Verein und wir freuen uns, dass wir als einer von ganz wenigen Orten in Deutschland den Zuschlag für eines der Turniere bekommen haben“, sagt Markus Dufner, der sich neben Koepfer besonders auf einige alte Bekannte freut.

„Peter Torebko und Louis Wessels sind seit Jahren bei den Überlingen Open dabei und zu absoluten Publikumslieblingen geworden.“

Peter Torebko bei den Überlingen Open. | Bild: Jürgen Rössler

Auch wenn sie in diesem Jahr wohl vor leeren Rängen aufschlagen werden, brennen die deutschen Topspieler bereits darauf, im direkten Duell anzutreten, wie Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann im Rahmen der Bekanntgabe der Starterfelder sagte.

Neben Überlingen wird die Vorrunde noch in Großhesselohe, Troisdorf und Neuss ausgespielt. Die DTB-Serie dauert von 8. Juni bis 26. Juli und soll den deutschen Top-Spielern im Zuge der Corona-Krise Matchpraxis ermöglichen.

„Nach einer längeren Pause brauchen die Spieler immer eine Weile, um wieder ihren Rhythmus zu finden und ihre wahre Leistung abzurufen. Daher ist es gut, dass die Jungs so eine Möglichkeit haben“, sagt Michael Kohlmann.