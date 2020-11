von Hoan Luu

Diesmal war Hoan Luu mit seiner Torwand-Challenge beim SC Pfullendorf. Mittrainiert hat Omar Sijaric, der jetzt beim Drittligisten Türkgücü München spielt.

So kam es in Pfullendorf zum Vater-Sohn-Duell zwischen SC-Trainer Adnan Sijaric und seinem Sohn Omar. Wer am Ende der bessere Schütze war, könnt ihr in dieser #Igot5onitchallenge von www.wiestehtes.com in Kooperation mit dem SÜDKURIER anschauen.

Video: Hoan Luu

