Fußball

„Der Doppelpass mit Julian“ – die zweite Folge unseres neuen Video-Formats mit Leon Bohlander vom 1. FC Rielasingen-Arlen

Wie ist es, als Jugendspieler bei den Oberliga-Herren zu trainieren? In welcher Liga möchtest du in ein paar Jahren mindestens spielen? Leon Bohlander stand in der zweiten Folge von „Der Doppelpass mit Julian“ Rede und Antwort. Der 18-Jährige hat uns zudem verraten, wer sein Lieblingsgegner sowie sein Vorbild ist. Und mit welchen drei Worten beschreibt er seinen Trainer Michael Schilling?