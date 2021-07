von unserer Sportredaktion

Fußball: Mit dem Bezirkstag der Bodensee-Fußballer am Sonntag im Singener Hohentwielstadion endete nach der Schiedsrichter-Jahreshauptversammlung am Donnerstag und dem Bezirksjugendtag am Samstag ein dreitägiger Sitzungsmarathon. Ausrichter war jeweils der FC Singen 04 mit vielen fleißigen Helfern. Von den zur Teilnahme verpflichteten Vereinen waren allerdings acht Vertreter (SV Büßlingen, TuS Immenstaad, BC Konstanz-Egg, TV Konstanz, Gli Azzurri Radolfzell, SV Riedheim, HSK Croatia Singen und SV Schlatt am Randen) nicht anwesend.

Bei der Totenehrung wurden stellvertretend für alle verstorbenen Fußballer SBFV-Ehrenpräsident Richard Jacobs, SBFV-Ehrenmitglied und früheren Bundesliga-Schiedsrichter Eberhard Schmoock sowie Ehren-Bezirksschiedsrichterobmann Siegfried Knoll aus Pfullendorf genannt.

Einnahmenverluste durch Corona

Da der Bezirkstag 2020 ausgefallen war, fasste der Bezirksvorsitzende Konrad Matheis in seinem Bericht die beiden abgebrochenen Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 zusammen. Dabei ging es auch um die schwierige Situation der Vereine, die während des Stillstands durch Corona Einnahmenverluste hinnehmen mussten. Beim Badischen Sportbund konnten bis zum 30. Juni Anträge auf Soforthilfe Sport gestellt werden, was bis dato lediglich 22 Clubs aus dem Bezirk wahrgenommen haben. Dabei flossen bisher insgesamt 185 480 Euro an diese Vereine. Aktuell wurde die Frist nochmals verlängert bis Ende dieses Jahres.

In der Rückschau auf den Rothaus Bezirkspokal der Männer und den DVAG Bezirkspokal der Frauen, die glücklicherweise zu Ende gespielt werden konnten, bedauerte Matheis die schwache Kulisse beim 2:0-Sieg des FC Anadolu Radolfzell gegen den SC Konstanz-Wollmatingen. Bei den Frauen gewann der SV Denkingen 9:8 nach Elfmeterschießen (2:2/4:4 n.V.) gegen die SG Sauldorf/Meßkirch.

Fußball Der Hüter des Fußball-Bezirks: Konrad Matheis kümmert sich um das große Ganze Das könnte Sie auch interessieren

Es stand nun die Entlastung des Bezirksfußballausschusses für die Arbeit der vergangenen beiden Jahre an, wobei die Versammlung den FC04-Präsidenten Hans-Joachim König mit dem Amt betraute. Mit Worten des Dankes für die Ausschussmitglieder stellte er den Antrag auf Entlastung, was einstimmig bestätigt wurde.

Abschied von vier Mitarbeitern

Nach der Entlastung wurden vier verdiente Mitarbeiter des Bezirksfußballs verabschiedet. Manfred Biller (Radolfzell) war Ehrenamtsbeauftragter des Bezirks, Georg Oexle (Kreenheinstetten) Vorsitzender des Bezirkssportgerichts, beide seit 2001. Lothar Hess (Neuhausen) war Staffelleiter der Aktiven seit 1998, ebenso von 1994 bis 2009 Jugendstaffelleiter. Die längste Amtszeit hatte Volker Huber (Heiligenberg) als Vereinsbeisitzer in der Spruchkammer. Er war seit 1993 dabei.

Ausschuss im Amt bestätigt

Hans-Joachim König leitete mit der Wahl des Bezirksvorsitzenden die Runde der Neu- und Wiederwahlen bzw. Bestätigungen ein. Dabei wurde Konrad Matheis (Sauldorf) einstimmig im Amt bestätigt. Einstimmig erfolgten auch die Wahlen der weiteren Mitglieder des Bezirksfußballausschusses (siehe Info-Kasten). Stefan Esser (FC Bodman-Ludwigshafen), Thomas Gäng (Deggenhausertal) und Stefanie Krasny (Stockach) ersetzen die ausgeschiedenen BFA-Mitglieder, Reiner Bühler (FSG Zizenhausen-Hi.-Ho.) rückt in die Bezirksspruchkammer nach.

Die Staffeleinteilung für die Saison 2021/2022 rief erwartungsgemäß großes Interesse hervor, konnte aber dank routinierter Verhandlungsführung des Bezirksvorsitzenden ohne Wortmeldung abgearbeitet werden. Die Terminliste der Bezirksliga soll am 19. Juli im DFBnet freigeschaltet werden, die der Kreisligen eine Woche später.

Zur Änderung der Spielordnung des SBFV lag ein Antrag des FSV Reichenau-Waldsiedlung vor, der seine Heimspiele nicht am Wochenende, sondern freitags austragen will, ohne beim Gegner die Zustimmung einzuholen. Matheis trug die gegen den Antrag sprechenden Argumente vor. Der antragstellende Verein wollte trotz Aufforderung keine näheren Erläuterungen zu diesem Antrag abgeben. Lediglich neun Clubs konnten sich mit diesem Gedanken anfreunden, die anderen lehnten ab.

Ein leidiges Thema musste Matheis zum Schluss ansprechen. In den Vereinen haben verschiedene Mitarbeiter Berechtigungen, im DFBnet zu arbeiten. Wenn Mitarbeiter ausgeschieden sind, sollten deren Berechtigungen schnellstens deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern. Neue Vereinsmitarbeiter sollten schnellstens ihre Berechtigungen erhalten.