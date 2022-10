Handball, 3. Liga, Frauen: SV Allensbach – HC Erlangen 18:30. – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach mussten ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Ein Handballabend am Riesenberg, bei dem nicht viel zusammenlief. Dabei standen die Vorzeichen gut. Spielführerin Tabea Maier und Rückraumschützin Noemi Hoefs waren wieder mit an Bord.

SV Allensbach Arno, Petrovic (Tor); Müller (2), Hoefs (2), Goudarzi, Teixeira da Silva (1), Walz (1), Maier (4), Bok (2/2), Hildebrand, Epple (4), Rinkeviciute, Strlek (1), Allgaier (1)

Doch vom Spielbeginn weg merkte man den Gastgeberinnen an, dass es in dieser Partie schwierig werden würde. Vier Minuten dauerte es, bis Rahel Müller das erste Tor für ihre Farben erzielte. Eine eigene Auszeit und eine Zeitstrafe der Gegnerinnen nutzte das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz, um nach einer Viertelstunde auszugleichen (6:6). Doch es sollte die letzte Phase sein, in der die Allensbacherinnen ergebnistechnisch auf Tuchfühlung waren.

Häufige Fehler im Angriffsspiel

Es häuften sich die Fehler im Angriffsspiel und auch in der Defensive fehlte zu oft der Zugriff, was der HC Erlangen ausnutzte und bis zur Pause mit 15:10 in Führung ging.

In Halbzeit zwei bot sich den Zuschauern in der Riesenberghalle das selbe Bild. Auch eine frühe Auszeit der Gastgeber brachte nichts ein. „Natürlich haben wir uns das heute anders vorgestellt“, so der Vorstand und Sportliche Leiter Andreas Spiegel. (asp)

Steißlingen gewinnt knapp beim Schlusslicht

TSV EBE Forst United – TuS Steißlingen 28:29. – Der TuS Steißlingen gewann ein kurioses Spiel beim Tabellenletzten TSV EBE Forst United denkbar knapp. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten schnell mit 3:0. Die Gastgeberinnen glichen aber schnell zum 3:3 aus. In der Folge war das Spiel bis zum 9:9 (20.) ausgeglichen.

TuS Steißlingen Dzialoszynsky (4), Wöhr, Röh (13/6), Gaus (3), Lovászi, Grathwohl (1), Kerstin Lang, R. Lovászi, Stumpf (2), Schlund, Lauth, Borrmann, Maier, Leenen, Auer, Espinosa (5).

Dann gelang dem TSV etwas überraschend erneut ein 3:0-Lauf. Der Rückstand machte sich im Spiel der Hegauerinnen bemerkbar. Die Gastgeberinnen zeigten in dieser Phase eine tolle Leistung und bestraften die Fehler des TuS eiskalt. Bis zur Halbzeit musste man die Gastgeberinnen bis zum 16:11 ziehen lassen.

Auch in der zweiten Spielhälfte musste der TuS dem Rückstand zunächst hinterherlaufen. Dennoch war das Auftreten nun anders. Die Hegauerinnen schalteten mehrere Gänge nach oben und glichen aus (40.): 19:19. Diesen Schwung nahm der TuS Steißlingen auch mit.

Spannende Schlussphase

Den Gastgeberinnen gelang Mitte der zweiten Halbzeit kaum noch etwas. In der 47. Spielminute lag der TuS wieder mit 24:21 in Führung. Doch auch der TSV steckte noch lange nicht auf. So gestaltete sich die Schlussphase sogar noch relativ spannend. Dennoch konnte der TSV nicht mehr entscheidend zum Gegenangriff ansetzen, sodass Steißlingen knapp die Oberhand behielt.