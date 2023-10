Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – TuS Steißlingen 33:29 (17:16). – Hoch motiviert startete der SV Allensbach in das Derby gegen den TuS Steißlingen. Nachdem in der vergangenen Saison beide Partien gegen die Mannschaft aus dem Hegau verloren gingen, wollten die Gastgeberinnen nun die beiden Punkte am Riesenberg behalten. Die vergangene Woche wurde intensiv genutzt, um sich auf die Spielweise der Steißlingerinnen einzustimmen. Besonders mit dem Tempospiel sollte gepunktet werden.

Beide Teams starteten auf Augenhöhe in die Partie, und zunächst konnte keine der Mannschaften sich deutlich absetzen. Erst nach einigen Minuten gelang es den Allensbacherinnen erstmals, sich eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen. Diese konnte bis zur 16. Minute durch gutes Tempospiel noch weiter ausgebaut werden, sodass die Gäste zu einer ersten Auszeit gezwungen waren. In der Folgezeit wurde der Spielfluss der Allensbacherinnen aufgrund mehrerer Zwei-Minuten-Strafen ausgebremst, sodass der TuS den Rückstand bis zur Pause auf ein Tor verkürzen konnte (16:17).

Die Pause wurde vom Allensbacher Trainerteam genutzt, um die Mannschaft noch einmal einzustimmen. Aufgrund der nur knappen Führung war die Partie nun wieder offen und entsprechend konzentriert war die Mannschaft. In doppelter Unterzahl ging es für den SV Allensbach zurück aufs Feld, woraufhin die Steißlingerinnen das Spiel erstmals zu ihren Gunsten drehen konnten. In dieser Phase hatten die Allensbacherinnen auch einen verletzungsbedingten Ausfall zu verbuchen. Dennoch gelang es bis zur 40. Minute, den Fokus wiederzuerlangen und erneut an die Leistung der ersten Hälfte anzuknüpfen. Nun kamen auch die Allensbacher Torhüterinnen gut ins Spiel und konnten mit mehreren starken Aktionen überzeugen. Letztlich konnten die Gastgeberinnen das Spiel verdient für sich entscheiden und siegten vor einer tollen Kulisse mit 33:29.

Zusammenfassend können die Allensbacherinnen mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden sein. Trotz der etwas durchwachsenen Phase nach der Halbzeitpause konnte das Team vor allem im Tempospiel punkten. Hervorzuheben ist außerdem die tolle Stimmung in der Halle.

Den Rückenwind durch den Derbysieg will der SV Allensbach mit in die kommende Partie gegen den Zweitliga-Absteiger SG Schozach/Bottwartal am nächsten Samstag ab 17.45 Uhr nehmen – ebenfalls zuhause am Riesenberg. Steißlingen ist am Samstag, 17.30 Uhr, zu Gast bei der SG Mintraching/Neutraubling.

SV Allensbach: Ermrich, Müller (2), Hoefs (3), Teixeira da Silva (9), Bok (2), Hildebrand (1), Boos, Dzialoszynski (4), Schuster, Rinkeviciute (7/2), Woike, Strlek (1), Petrovic, Allgaier. – TuS Steißlingen: Leenen, Schlund, Fuchs (Tor); Bauer, Wöhr, Röh (12/5), Gaus, Grathwohl (5), Lang (2), Wohler, Blanke (3), Schmitt (2), Stumpf (2), Borrmann, Auer, Espinosa (3).