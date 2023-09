Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – TuS Steißlingen (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Im zweiten Heimspiel der Saison treten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach gegen den TuS Steißlingen in der Riesenberghalle an. Viele Handballfans der Region Hegau-Bodensee werden nach Allensbach kommen, um sich eines der Saisonhighlights für die beiden Teams anzusehen. Denn Derbys bieten genau das, was man als Zuschauer sehen will: ein hart umkämpftes, hitziges, spannendes Spiel voller Emotionen in einer ausverkauften Halle.

Bislang ist die Bilanz der direkten Duelle positiv für den TuS Steißlingen. Vor allen Dingen an die knappe Niederlage im vergangenen März werden sich die Allensbacherinnen nur ungern zurückerinnern, führten sie doch zur Halbzeit mit fünf Toren. Damals steckten beide Teams im Abstiegskampf. Dieser soll auf beiden Seiten vermieden werden, dafür gilt es so schnell wie möglich die nötigen Punkte zu sammeln.

Ein guter Saisonstart

Sowohl der SV Allensbach als auch der TuS Steißlingen haben damit an den ersten Spieltagen bereits begonnen. Der SVA gewann gegen die HSG Stuttgart Metzingen und den TSV Haunstetten. Steißlingen gestaltete die Partie gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach erfolgreich. Am letzten Wochenende jedoch mussten beide Teams den ersten Dämpfer hinnehmen. Die Allensbacherinnen verloren trotz 33 Auswärtstoren knapp beim Vizemeister Wolfschlugen. Der TuS musste eine empfindliche Heimniederlage gegen die HSG Würm-Mitte hinnehmen.

Bei den Steißlingerinnen gab es nur wenig Fluktuation im Kader, das heißt für die Allensbacherinnen gilt es ein Augenmerk auf den Rückraum mit Selina Röh, Kim Espinosa sowie Lisa Blanke zu legen. Auch gegen Jennifer Grathwohl am Kreis sollte die Defensive so gut arbeiten wie in den ersten beiden Partien.

Gelingt dies dem Team von Martin Gerstenecker und kann es die Fehlerquote im Aufbauspiel und Abschluss geringhalten, stehen die Chancen auf den zweiten Heimsieg gut. Die Abendkasse für das Drittligaspiel öffnet um 18.30 Uhr. Bereits im Vorfeld, um 16 Uhr, findet das erste Heimspiel der Herrenmannschaft der SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen ebenfalls gegen den TuS Steißlingen in der Landesliga Süd statt. Ab 15.30 Uhr gibt es zudem ein Festzelt zum Derbyspieltag.