Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TuS Schutterwald (Sonntag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Am Sonntag, 16 Uhr, treten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach zum sechsten Heimspielspiel der Saison gegen den Tabellennachbarn TuS Schutterwald in der Riesenberghalle an.

Nach einigen Startschwierigkeiten und teilweise knappen Niederlagen haben die Schutterwälderinnen mit dem 30:27-Heimsieg gegen den letztjährigen Vizemeister TSV Wolfschlugen in ihrem vierten Spiel eine Serie von vier Siegen in Folge gestartet, ehe diese mit einer weiteren hauchdünnen Niederlage im Aufsteigerduell bei der SG Mintraching/Neutraubling gestoppt wurde.

Nichtsdestotrotz hat tuS Schutterwald seine Drittligatauglichkeit als Aufsteiger aus der Oberliga unter Beweis gestellt und mit einem erneuten Erfolg am vergangenen Spieltag gegen die HSG Würm-Mitte die Kurve wieder bekommen. Das liegt unter anderem auch daran, dass viele Spielerinnen der Ortenauer bereits in der 3. oder sogar der 2. Bundesliga gespielt haben und mit Beate Czok eine erfahrene Trainerin auf der Bank des TuS sitzt. Die erfolgreichsten Torschützinnen sind aktuell Nadja Kaufmann (51), Selina Margull (40) sowie Nadine Czok (33).

Allensbach will selbstbewusst auftreten

Für die Allensbacherinnen wird es wichtig sein, die spielerische Flexibilität, die die Gäste an den Tag legen, zu unterbinden. Dafür ist eine aggressive Deckung notwendig. Gleichzeitig gilt es in eigener Halle dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und selbstbewusst aufzutreten. „In dieser ausgeglichenen Liga werden wir keinen Gegner unterschätzen. Auch die Aufsteiger spielen einen tollen Handball und gerade Schutterwald steht nicht umsonst im Mittelfeld der Tabelle“, sagt der Vorstand und Sportliche Leiter, Andreas Spiegel, vor dem Duell mit dem Tabellenfünften. (asp)

Steißlinger Spiel erst im März

Aufgrund eines zu hohen Kranken- und Verletztenstandes musste der tuS Steißlingen das auf das kommende Wochenende angesetzte Heimspiel gegen den TSV Haunstetten absagen. Das schreibt der Verein in den sozialen Medien. Neuer Termin ist für das Spiel ist demnach Samstag, 2. März, um 20 Uhr. „Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Gäste für die schnelle und faire Einigung“, schreiben die Hegauer weiter. (sk)