von unserer Sportredaktion

Spontan, unterhaltsam, authentisch: Fußballer der Region werden in unserem Video-Format „Der Doppelpass mit Julian“ von unserem fußballverrückten Redakteur Julian Widmann interviewt.

In der neuen Folge spricht Marc Zimmermann über seine Zeit in der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg und warum ihn ein Fußball-Stipendium in den USA reizt.

Marc Zimmermann bei „Der Doppelpass mit Julian“

Video: Julian Widmann