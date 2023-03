Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – Frisch Auf Göppingen II (Samstag, 18.15 Uhr, Riesenberghalle). – Im zehnten Heimspiel der Saison empfangen die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach am Samstag, 18.15 Uhr, die Zweitligareserve von Frisch Auf Göppingen. Die Gäste belegen Platz neun und haben noch Chancen auf den achten Rang, den der SV Allensbach belegt, was die Partie brisant macht.

Der Tabellendritte der Vorsaison baut wie der SV Allensbach auf die Ausgeglichenheit und Flexibilität in der Zusammensetzung der Angriffs- und Abwehrformationen. Das Team könnte in diesem wichtigen Spiel Unterstützung aus der ersten Mannschaft bekommen. In den vergangenen Partien lief es auch so ganz gut. Zuletzt gewann Göppingen gegen Leinfelden-Echterdingen und Nellingen und unterlag den Spitzenteams Haunstetten und Wolfschlugen nur knapp.

Die Allensbacherinnen jubelten zuletzt beim Tabellenschlusslicht Leinfelden-Echterdingen wieder über zwei Punkte. Beim 40:23-Auswärtssieg trat der SVA über weite Strecken souverän auf und wurde der Favoritenrolle gerecht. Vor allem das Tempospiel war ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg und wird auch weiterhin eine wesentliche Rolle spielen. Einzig die Chancenauswertung muss in den nächsten Spielen gegen Göppingen und in Haunstetten besser werden. Denn der SVA braucht die maximale Punkteausbeute, um die Abstiegsrelegation zu vermeiden. (asp)