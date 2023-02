Laufsport: Mit nahezu 200 Teilnehmern in unterschiedlichen Klassen und Läufen war die TG Stockach als Veranstalter sehr zufrieden. Noch stehen in einzelnen Startklassen die Gesamtsieger nicht fest, wodurch es beim letzten Lauf in Konstanz am 26. Februar noch einmal spannend werden wird.

Außer Konkurrenz lief der für die TSG Heilbronn startende Benedikt Hoffmann. Der Wahl-Stockacher und Profi-Athlet, der die Serie schon mehrfach gewonnen hat, war nur in Stockach am Start und hat auf die Gesamtwertung der Serie deshalb keinen Einfluss.

Es war jedoch von Beginn an klar, dass der Tagessieg nur über den Läufer der TSG Heilbronn gehen konnte. Benedikt Hoffmann siegte dann auch auf dem dreimal zu durchlaufenden Rundkurs mit einer Länge von rund 6500 Metern in 20,43 Minuten vor Jean Luc Götsche (ASC Konstanz, 21,33 Minuten), Platz drei ging an Thomas Lohfink vom TV Konstanz in 22,06 Minuten.

Willenborg eine Klasse für sich

In der Frauenwertung war Nadja Willenborg vom TV Konstanz an diesem Tag eine Klasse für sich. Mit zwei Minuten Vorsprung holte sich die Konstanzerin nicht nur den Tagessieg, sondern machte auch deutlich, dass sie den Gesamtsieg der Serie sicher in der Tasche hat. Mit einer Zeit von 23,03 Minuten für die ebenfalls 6500 Meter lag sie am Ende deutlich vor Michaela Gertis von der LG Hohenfels (24,53 Minuten), Platz drei ging an Judith Großeaschoff (ASC Konstanz) in 25,08 Minuten. Auf der Mittelstrecke über 2100 Meter gewann Elias Weber vom TV Konstanz in 7,07 Minuten vor Joel Tutzschky (TV Konstanz), der in 7,13 Minuten vor dem Drittplatzierten Oskar Padberg (TV Konstanz, 7,20 Minuten) die Ziellinie passierte.

Lina Schitz sicherte sich den Tagessieg bei der Jugend und Kurzstrecke in 8,02 Minuten. Die weibliche U-18-Athletin von der LG Hohenfels lief deutlich vor Maya Friedrichs vom PTSV Konstanz in 8,56 Minuten ins Ziel, gefolgt von Eva Lotta Kautz vom TV Konstanz, die mit 8,57 Minuten den dritten Gesamtplatz erreichte. (fk)