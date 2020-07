Segeln vor 4 Stunden

Allensbacher Jolle feiert Sieg beim Rettich-Cup

56 Boote waren bei der traditionellen Regatta am Start, die in diesem Jahr verkürzt nur an einem Tag stattfand. Auf den ersten Plätzen landeten die Allensbacher Jolle von Kurt-Christian Tennstädt und Jochen Toerkott sowie bei den Yachten der Martin Hanhart (Seglervereinigung Mammern) mit seiner Crew.