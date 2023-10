Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – SG Schozach-Bottwartal 28:33 (14:16). – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach trafen am vergangenen Samstag in ihrem dritten Heimspiel auf die Mannschaft der SG Schozach-Bottwartal. Die Partie versprach eine spannende zu werden, denn obwohl die Gäste den zweiten Tabellenplatz innehielten und die Allensbacherinnen an vierter Stelle standen, waren beide Teams punktgleich.

Auf Seiten des SV Allensbach galt es mit Spielführerin Katharina Bok und Noemi Hoefs den Ausfall zweier Leistungsträgerinnen zu kompensieren. Das gelang dem Team von Trainer Martin Gerstenecker sehr gut. Die Partie begann ausgeglichen. Die Gäste agierten mit viel Tempo aus der ersten und zweiten Welle heraus. Gegen den Positionsangriff standen die Allensbacherinnen in der neu formierten Deckung aber gut, lediglich das Spiel über den Kreis stellte sie vor Herausforderungen. Es gelang dem SVA jedoch, das hohe Tempo der SG Schozach-Bottwartal mitzugehen und die erste Halbzeit gestaltete sich weiterhin auf Augenhöhe. Zweimal brachte die erneut stark aufspielende Kyra Teixeira da Silva ihre Farben in Führung (8:7, 10:9). Doch die Fehlerquote war bei den Allensbacherinnen etwas zu hoch, was die SG ausnutze, um mit einem knappen Vorsprung von 14:16-Toren in die Kabinen zu gehen.

Der Start in die zweite Spielhälfte verlief aus Allensbacher Sicht nicht optimal. Zwar glichen die Gastgeberinnen nochmals aus, doch die SG-Spielerinnen Lara Däuble und Aylin Bornhardt brachten ihr Team erstmals mit drei Toren in Führung. Diese bauten die Gäste im weiteren Spielverlauf sukzessive aus. Der SV Allensbach gab sich jedoch zu keiner Zeit auf, mussten sich aber letztlich mit 28:33-Toren geschlagen geben.

„Wir haben uns in den ersten Partien bereits eine Stabilität erarbeitet, die uns auch in diesem Spiel geholfen hat. Wir wissen aber auch, woran wir weiterhin arbeiten müssen“, analysierte ein nicht unzufriedener Martin Gerstenecker nach der Partie. Allensbach hat nun ein spielfreies Wochenende, bevor man in zwei Wochen erneut zuhause auf Mintraching/Neutraubling trifft. (asp)

SV Allensbach: Woike, Petrovic (Tor); Ermrich, Müller (1), Teixeira da Silva (6), Hildebrand (2), Boos, Dzialoszynski (5), Schuster (1), Rinkeviciute (9/4), Strlek, Allgaier (4).

Knappe TuS-Niederlage

SG Mintraching/N. TuS Steißlingen 31:30 (17:17). – Bei der Partie gegen die SG Mintraching/Neutraubling musste der TuS Steißlingen neben der bisher noch nicht einsetzbaren Jeannette Pfahl auch auf Tina Schlund, Marie Stump und Jennifer Grathwohl verzichten. In Halbzeit eins konnte sich kein Team absetzen und es ging mit 17:17 in die Pause. In der zweiten Hälfte konnten sich die SG während einer Schwächephase des TuS einen Vorsprung erarbeiten. Die Steißlingerinnen kämpften sich zwar wieder heran, mussten sich am Ende jedoch knapp mit 30:31 geschlagen geben. (ser)

TuS Steißlingen: Leenen, Fuchs (Tor); Wöhr (2), Röh (10/3), Gaus, Lang (2), Wohler, Blanke (6), Schmitt (1), Lauth (3), Borrmann (1), Espinosa (5).