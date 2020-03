Konstanz vor 10 Stunden

Wird Kickern olympisch? Drei Fragen an Klaus Gottesleben, den Präsidenten des Deutschen Tischfußball-Bundes

Aktuell sind nach Angaben des Deutschen Tischfußball-Bundes (DTFB) etwa 10.000 Spieler bundesweit regelmäßig in organisierten Strukturen wie Landes- oder Bezirksligen im Einsatz. Was die Faszination an der Sportart ausmacht und wie realistisch eine Olympia-Zukunft für das Kickern ist, erklärt DTFB-Präsident Klaus Gottesleben.