Ringen: Die RG Lahr geht als der große Gewinner der Südbadischen Meisterschaften der A-, B- (Freistil) und

C-Jugend (griechisch-römisch) in Haslach hervor. Mit fünf Meistertiteln und 51 Punkten in der Gesamtwertung schob sie sich hinter dem erneut siegreichen VfK Radolfzell (61/2 Titel) auf die zweite Position. Dahinter reihten sich ASV Urloffen (43/3), KSV Tennenbronn (36/3), TuS Adelhausen (31/2) und ASV Vörstetten (24/2) ein. Im Vorjahr hatten die Mattenfüchse aus Lahr lediglich Rang acht belegt.

Beste B-Jugend kommt aus Radolfzell

Allein vier Gewichtsklassensieger stellten die Lahrer bei der C-Jugend mit Damian Hepting (27 kg), Jason Keil (34 kg), Lukas Herbertshagen (46 kg) und Luis Justus (50 kg), deren Vereinswertung sie mit 44 Punkten deutlich vor Radolfzell (22) und Adelhausen (17) gewannen. Die fünfte Lahrer Goldmedaille ging an Luis Fenning (55 kg, A-Jugend). Die beste B-Jugend hat derzeit Radolfzell (23 Punkte) vor Urloffen (15), Adelhausen und Kandern (je 14). In der A-Jugend gibt der KSV Tennenbronn (25 Punkte) den Ton an vor Urloffen (21) und Radolfzell (16).

VfK mischt in allen Jugendaltersklassen vorne mit

Da die Radolfzeller in allen drei Jugendaltersklassen vorne mitmischen, wird sich an der Spitze so schnell sich nichts ändern. Sie mussten allerdings bei der Titel-Vergabe etwas zurückstecken. Nachdem 2019 noch fünf ihrer Ringer ganz oben auf dem Treppchen standen, schafften es 2020 mit Kevin Wetzel (48 kg, B-Jugend) und Iannis Lupu (31 kg, C-Jugend) nur noch zwei. Der KSV Tennenbronn stellte mit Thomas Eckhardt (51 kg), Leon Schetterer (60 kg) und Mathias Schondelmaier (71 kg) drei A-Jugendmeister. Dreimal erfolgreich war auch der ASV Urloffen mit Andrej Schwarzkopf (80 kg, A-Jugend), Justin Federer (38 kg, B-Jugend) und Abdul Umkhadjiyev (62 kg, B-Jugend).

187 Teilnehmer in Haslach am Start

Mit 187 Teilnehmern wurde die Wunschmarke von 200 nicht ganz erreicht, der Minusrekord des vergangenen Jahres (175) aber klar übersprungen. 83 Starter allein bei der C-Jugend (62 im Vorjahr) machen dem Verband Mut, alsbald wieder mehr als 200 Jugendliche bei den Landesmeisterschaften auf den Matten kämpfen zu sehen. Die beste Kondition musste Leon Schetterer mitbringen. Bis sein Sieg in der mit 14 Teilnehmern besetzten 60-kg-Klasse feststand, hatte er sechs Gegner zu bezwingen. Zweimal musste er über die vollen sechs Kampfminuten gehen. Schneller machte es Nikita Revin vom TuS Adelhausen. In seiner C-Jugend-Klasse (38 kg) wollten ebenfalls 14 Starter Meister werden. Der TuS-Athlet kam mit der imponierenden Bilanz von fünf Schultersiegen zu Titelehren. (lh)

Die Ergebnisse

A-Jugend, 45 kg (3 Teilnehmer): 1. Leon Lupfer (KSV Haslach), 2. Alexander Gimmnich (KSV Wollmatingen), 3. Robin Grießbaum (VfK Mühlenbach).

51 kg (5): 1. Thomas Eckhardt (KSV Tennenbronn), 2. Axel Graff (WKG Weitenau-Wieslet), 3. Daniel Brutov (RSV Schuttertal), 4. Timo Koger (KSV Appenweier).

55 kg (10): 1. Luis Fening (RG Lahr), 2. David Kiefer (ASV Urloffen), 3. Ibrahim Arsoev (Lutte Sélestat), 4. David Gert (VfK Radolfzell).

60 kg (14): 1. Leon Schetterer (KSV Tennenbronn), 2. Dario Dittrich (KSV Gottmadingen), 3. Rafael Kinsfater (VfK Radolfzell), 4. Shamil Ikhlazov (Lutte Sélestat).

65 kg (7): 1. Luca Munz (RSV Schuttertal), 2. Eduard Jung (KSV Tennenbronn), 3. Nick Gert (VfK Radolfzell), 4. Maxim Gergert (RKG Freiburg).

71 kg (8): 1. Mathias Schondelmaier (KSV Tennenbronn), 2. Mohammad Umkhadjiev (ASV Urloffen), 3. Alexander Weiß (ASV Vörstetten), 6. Gulian Bradler (KSV Wollmatingen).

80 kg (7): 1. Andrej Schwarzkopf (ASV Urloffen), 2. Dominik Stadler (VfK Radolfzell), 3. Daniel Fischer (ASV Urloffen), 4. Edgar Karapetyan (WKG Moosch), 6. Philipp Romer (KSV Wollmatingen).

92 kg (4): 1. Levan Lagvilava (Lutte Sélestat), 2. Lenny Spiegel, 3. Damon Mandel (beide RKG Freiburg).

B-Jugend, 35 kg (8): 1. Julius Kummer (TuS Adelhausen), 2. Luca Kappus (RSV Schuttertal), 3. Milian Zambo (TSV Kandern), 4. Leon Schmidt (ASV Urloffen).

38 kg (4):1. Justin Federer (ASV Urloffen), 2. Manuel Loeper (VfK Radolfzell), 3. Noah Dürr (WKG Weitenau-Wieslet).

41 kg (5): 1. Leon Kuckuck (RKG Freiburg), 2. Ernst Maritz (KSV Gottmadingen), 3. Emil Müller (TSV Kandern), 4. Samuel Fischer (KSV Wollmatingen).

44 kg (5): 1. Marvin Allgaier (KSV Haslach), 2. Justin Wagner (VfK Radolfzell), 3. Jan Pfaffenrot (KSV Haslach), 4. Phil Sütterlin (TSV Kandern), 5. Samuel Wocher (KSV Taisersdorf).

48 kg (5): 1. Kevin Wetzel (VfK Radolfzell), 2. Ianis Buzan, 3. Christoph Schaifulin (beide TuS Adelhausen), 4. Nico Müller (WKG Weitenau-Wieslet), 5. Michael Dick (VfK Radolfzell).

52 kg (8): 1. Konstantin Polewoi (ASV Vörstetten), 2. Felix Anselm (TSV Kandern), 3. Nikita Goroschko (VfK Radolfzell), 4. Noah Czombera (KSV Allensbach), 6. Sebastian Schechter (KSV Taisersdorf).

62 kg (6): 1. Abdul Umkhadjiyev (ASV Urloffen), 2. Zander Hromovskik (VfK Radolfzell), 3. Seyfullah Kaya (RKG Freiburg), 5. Basit Mumand (KSV Taisersdorf).

68 kg (2): 1. Jason Jung (KSV Appenweier), 2. Luis Beneke (KSV Allensbach).

C-Jugend, 27 kg (10): 1. Damian Hepting (RG Lahr), 2. Jonas Buchholz (VfK Mühlenbach), 3. Leon-Christian Braun (VfK Radolfzell), 4. Amelie Flamm (ASV Freiburg).

29 kg (4): 1. Paul Neumaier (KSV Hofstetten), 2. Timo Eryganov (ASV Freiburg), 3. Fedor Treise (KSV Appenweier).

31 kg (12): 1. Iannis Lupu (VfK Radolfzell), 2. Mika Mühlemann (RG Hausen-Zell), 3. Alexander Fening (RG Lahr), 4. Tyson Krug (RSV Schuttertal).

34 kg (12): 1. Jason Keil (RG Lahr), 2. Wladislav Melnikov (TuS Adelhausen), 3. Florian Ludwig (ASV Urloffen).

38 kg (14): 1. Nikita Revin (TuS Adelhausen), 2. Maxim Miller (RG Lahr), 3. Robin Bader (VfK Radolfzell), 4. Jan Hiebsch (ASV Urloffen), 5. Hamzat Khapizov (TSV Kandern).

42 kg (11): 1. Dario Fischietti (ASV Vörstetten), 2. Wisdom Samuel-Clement (KSV Tennenbronn), 3. Oskar Lehmann (KSV Taisersdorf), 4. Luis Schonhard (VfK Mühlenbach).

46 kg (6): 1. Lukas Herbertshagen (RG Lahr), 2. Dennis Pinsack (VfK Eiche Radolfzell), 3. Adilet Torekhanuly (RG Lahr), 4. Max Allgaier (VfK Mühlenbach), 5. Collin Wolff (KSV Hofstetten), 6. Simon Flamm (ASV Freiburg).

50 kg (8): 1. Luis Justus (RG Lahr), 2. Daniil Ovsjanikov (ASV Vörstetten), 3. Nick Fischer (ASV Freiburg), 4. Silas Schmidt, 5. Aaron Schmidt (beide WKG Weitenau-Wieslet).

54 kg (3): 1. Marvin Schwab (VfK Mühlenbach), 2. Umar Böhm (VfK Radolfzell), 3. Michael Mattern (ASV Vörstetten).

63 kg (3): 1. David Graf (KSV Taisersdorf), 2. Jonathan Holm (RG Lahr), 3. David Walter (KSV Appenweier).